Napoli, Beukema: "Diamo meriti alla Roma. Felice di Giovane e Alisson Santos, sono bravi"

Sam Beukema, difensore del Napoli, ha parlato a Radio CRC, tornando sul 2-2 di ieri sera raccolto dagli azzurri contro la Roma, nella partita valevole per la 25^ giornata di Serie A: "Abbiamo sentito il sostegno dei tifosi dopo il 2-2 e volevamo di più: volevamo vincere per noi e per tutti coloro che ci hanno sostenuto. Non siamo riusciti a trovare i tre punti, ma abbiamo dato il massimo e credo che questa sia una nota molto positiva. Ora ci prendiamo questo punto importante e dobbiamo continuare a lavorare".

Beukema prosegue quindi nella sua analisi, soffermandosi sulla prestazione complessiva offerta ieri sera dal Napoli: "È stata una partita molto intensa, sia il primo che il secondo tempo. Anche se abbiamo concesso 2 gol, abbiamo continuato a giocare come sappiamo fare, riuscendo a creare altre occasioni. Abbiamo fatto 2 gol, ma forse potevamo fare di più".

Rimane il dubbio se sul primo gol della Roma il Napoli, e anche Beukema, potesse fare qualcosina in più: "Vanno dati meriti anche alla Roma che è stata brava in quell'azione. Abbiamo concesso un altro rigore e su questo dobbiamo migliorare". In ogni caso, ha aiutato anche l'ingresso di forze fresche come Giovane e Alisson Santos, quest'ultimo autore del gol del definitivo 2-2: "Hanno portato energia e qualità nella rosa, si è visto anche contro la Roma. Sono molto contento che siano qui. Sono bravi e spero che continuino così".

Beukema quindi conclude con una sorta di chiamata a raccolta del mondo Napoli: "Sentiamo il sostegno dei tifosi e ne abbiamo bisogno. Tutti sanno che abbiamo tante difficoltà in questa stagione, ma noi continuiamo e diamo sempre tutto, ogni giorno ed in ogni partita, per loro. Dobbiamo stare uniti fino a fine stagione".