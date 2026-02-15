Napoli, Beukema: "Provo a migliorarmi dopo ogni allenamento per queste gare"
Ecco le parole di Sam Beukema dopo la gara pareggiata con la Roma ai microfoni di DAZN: "Noi sentiamo il sostegno dei tifosi, anche a fine partita. Loro vedono che diamo sempre tutto, abbiamo provato a vincere questa gara: siamo usciti dal campo dopo aver dato tutto e aver rimontato due gol.
Non ho ancora parlato con Rrahmani, spero non sia niente di grave per lui mentre qui mi sento bene e sono molto contento di essere qui, ho firmato per cinque anni e sento anche la responsabilità di migliorarmi ogni giorno. Vorrei dare sempre tutto, ogni giorno, per continuare a lavorare. Con il mister c'è intesa. Devo continuare a migliorarmi e a dare il massimo".
