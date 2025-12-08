Napoli, l'alchimia in difesa. Beukema: "Ieri tutti come Buongiorno". La risposta del compagno

Il Napoli si aggiudica lo scontro diretto contro la Juventus: la doppietta di Rasmus Hojlund è stata decisiva, almeno quanto lo spirito messo in campo da tutta la squadra di Antonio Conte, a partire dal reparto difensivo.

Così all'indomani della vittoria contro i bianconeri che darà nuova linfa agli azzurri nelle ambizioni da Scudetto, il difensore Sam Beukema ha espresso dal proprio profilo Instagram la gioia per il successo sulla Signora, con un riferimento esplicito a un compagno in particolare, Alessandro Buongiorno.

"Anema e Core (Tutti come Alessandro Buongiorno ieri)": così il centrale olandese arrivato in estate dal Bologna ha celebrato la vittoria ottenuta allo stadio Maradona. Pronta la risposta dello stesso Alessandro Buongiorno che gli risponde: "Come i Leoniii!". Nuove sintonie ed alchimie per un Napoli che ha ripreso decisamente a volare.

Anche il tecnico Antonio Conte in conferenza ha celebrato la nuova maturità trovata dai suoi: "Sì, soprattutto cerebrale" - ha detto - ". La testa è sempre importante, dico sempre che ci sono testa, cuore e poi arrivano le gambe. C’è una testa importante, che sta dimostrando che nonostante manchino giocatori importanti… Ad esempio oggi Elmas ha fatto una partita strepitosa, ha corso più di 12 km con Scott. Per non parlare di Hojlund. Abbiamo consumato tante energie, ma l’aspetto celebrale è il più importante. Questo mi lascia tranquillo anche nelle difficoltà, anche se sono sereno vista la quantità di partite da affrontare. Dobbiamo tenere sempre il nostro obiettivo nel mirino".