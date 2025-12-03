Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli-Cagliari 1-1 (9-8 d.c.r), le pagelle: che sorpresa Vergara, Esposito cambia il match

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:37Serie A
Christian Sgura

Risultato finale del match: Napoli-Cagliari 1-1 (9-8 d.c.r.)

NAPOLI

Milinkovic Savic 6 - Non corre particolari pericoli dalle sue parti nel primo tempo, nella ripresa Esposito lo batte nell'1 contro 1. Meno decisivo del solito sui calci di rigore, ne para 1 ed è freddo nel realizzare il suo.

Beukema 6,5 - Contiene senza troppi problemi Kilicsoy e si conferma un punto fermo del nuovo sistema di gioco di Conte.

Juan Jesus 6 - Ha di fronte un avversario insidioso, in particolare nel gioco aereo, come Leonardo Pavoletti. Non perde un duello, con l'ingresso di Borrelli soffre decisamente di più. Preciso dal dischetto.

Olivera 6,5 - Dopo la buona prova dell'Olimpico contro la Roma, anche stasera si conferma un elemento affidabile, sbaglia davvero poco. (Dal 74' Lang 6 - Si vede poco nel finale, non sbaglia ai rigori).

Mazzocchi 5,5 - Ha una grande chance, la prima da titolare in questa stagione ed è autore di un match non pienamente sufficiente, accompagna poco e male la manovra offensiva, più presente in copertura. (Dal 68' Buongiorno 6,5 - Dà più solidità alla difesa nel finale e calcia il rigore decisivo che consegna la vittoria agli azzurri).

Elmas 6,5 - Si prende la responsabilità di diversi calci piazzati nel corso della partita e gestisce bene i suoi compiti in mediana. Anche lui è preciso dal dischetto.

Vergara 7 - La sorpresa della partita, tra i più intraprendenti e grande protagonista in occasione del gol di Lucca, con un cross al bacio per la testa dell'attaccante. (Dal 74' Neres 5,5 - Caprile nel recupero gli nega la gioia del gol e lo ipnotizza anche dal dischetto).

Spinazzola 6 - Solita spinta costante sul versante sinistro del campo, supporta spesso Ambrosino nella manovra offensiva dei partenopei. Nella ripresa cala fisicamente.

Politano 6,5 - Torna dal 1' dopo diverse partite e si dimostra sempre centrale nel gioco del Napoli, crea diverse occasioni per la sua squadra. Apre la lotteria dei rigori azzurri con un tiro perfetto.

Lucca 6,5 - Inizia il match con qualche errore di troppo, poi però fa vedere tutto il suo repertorio e si sblocca: inserimento e colpo di testa che apre le marcature. Nella ripresa sbaglia ancora diverse scelte e Conte lo sostituisce. (Dal 68' Hojlund 6 - Non incide nei tempi regolamentari, ma non sbaglia dagli 11 metri).

Ambrosino 6 - Si rende meno pericoloso degli altri due componenti del tridente offensivo, ma fa un buon lavoro per la squadra e crea più di qualche grattacapo alla difesa del Cagliari con le sue accelerazioni, come in occasione del cartellino giallo di Luperto. (Dal 61' McTominay 5,5 - È sfortunato in occasione del gol del Cagliari, un suo tentativo di recupero su Borrelli diventa un assist per Esposito che pareggia i conti).

Antonio Conte 6 - Il tecnico dei partenopei sceglie un turnover quasi totale, con tanti giocatori alla prima presenza da titolari. Primo tempo ottimo, ripresa meno, con la partita prolungata fino ai calci di rigore: il Napoli ha rischiato tanto, ma alla fine si qualifica ai quarti di finale.

CAGLIARI

Caprile 6 - Più insicuro del solito, in particolare nelle uscite, anche in occasione del gol di Lucca. Nel finale compie due parate determinanti, ai rigori dà una chance in più ai suoi parando il tiro di Neres.

Juan Rodriguez 5,5 - Chance dal 1' anche per il giovane difensore uruguaiano, che alterna momenti di apnea ad altri in cui è attento. Deve ancora crescere tanto.

Luperto 6 - Soffre per gran parte del match la fisicità di Lucca, nella ripresa si riprende benissimo e resiste agli assalti dell'attacco del Napoli.

Deiola 5,5- Gioca davanti alla difesa e anche lui dopo un primo tempo decisamente opaco, riesce a migliorare la sua prestazione nella ripresa. Spreca una grande occasione prima di uscire. (Dall'86' Felici 5,5 - È uno dei pochi a sbagliare dal dischetto).

Di Pardo 5 - È lui a tenere in gioco Lucca in occasione della rete del Napoli, un errore grave che è costato tanto al Cagliari. In fase offensiva si fa vedere molto poco. Dal dischetto non sbaglia.

Gaetano 5 - Non incide nel match e non trova mai gli spazi giusti per mettere in mostra la sua qualità. (Dal 56' Se. Esposito 7 - Entra lui e il Cagliari cambia, realizza il gol del pareggio e ai rigori è glaciale).

Adopo 5,5 - Primo tempo in cui perde spesso la bussola a centrocampo, nella ripresa migliora tanto ed è prezioso in copertura. Dal dischetto è preciso.

Obert 5,5 - Politano lo punta ripetutamente, in particolare nel primo tempo. Una serata difficile per il terzino slovacco. Calcia il primo rigore della lotteria e lo fa bene.

Luvumbo 5,5 - Gioca una partita di grande sacrificio, agendo da quinto di centrocampo e con concentrazione per tutta la durata della partita. I rigori sono beffardi per lui, il suo errore è quello decisivo.

Kilicsoy 5 - C'era tanta curiosità sull'attaccante turco, ma ha tradito le aspettative. Ci prova anche, ma spesso è impreciso e impacciato. (Dal 56' Prati 6,5 - Fa parte anche lui dei cambi che cambiano il Cagliari, ottimo ingresso e grande rigore calciato).

Pavoletti 5 - Juan Jesus lo argina facilmente e l'esperto attaccante del Cagliari non riesce a crearsi spazi e occasioni da gol. (Dal 56' Borrelli 6,5- Entra nell'occasione del gol e dà un contributo totalmente diverso da chi sostituisce).

Fabio Pisacane 6 - Nel primo tempo il Cagliari non si fa mai vedere in avanti, nella ripresa i cambi lo premiano e porta la sfida fino alla lotteria infinita dei calci di rigore. Questa squadra ha valori importanti e ha sfiorato l'impresa al Maradona.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
