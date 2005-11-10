Napoli, Allegri su Lang: "Gli ho detto 'Aiutati che Dio ti aiuta'. Ha fatto meno di quanto può"

Il gol contro il Frosinone può rappresentare un nuovo punto di partenza per Noa Lang. L'esterno del Napoli ha festeggiato la sua prima rete stagionale, la seconda complessiva in Serie A, contribuendo al 3-0 conquistato dagli azzurri al Maradona. Nel post-partita Massimiliano Allegri ha parlato anche del carattere e del rendimento dell'olandese, invitandolo a pretendere di più da se stesso: "Ognuno ha il proprio carattere. Cerco di parlarci, gli ho detto che finora ha fatto meno di quello che poteva fare e che questo era responsabilità sua, non di altri".

Allegri a Lang: "Aiutati che Dio ti aiuta"

Il tecnico del Napoli non nasconde dunque le qualità del giocatore, ma allo stesso tempo gli chiede un ulteriore salto di qualità per esprimere pienamente il proprio potenziale. Allegri utilizza anche un proverbio per rendere ancora più chiaro il concetto: "C'è un detto che dice 'Aiutati che Dio ti aiuta'. Deve chiedere di più a se stesso". Dopo un avvio di stagione nel quale non era ancora riuscito a trovare la via della rete, Lang si è sbloccato contro il Frosinone: un segnale importante, ma per Allegri deve essere soltanto l'inizio.