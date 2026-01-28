Napoli-Chelsea, alta tensione. L'appello del prefetto: "Evitiamo scontri, sia una festa"

Clima teso a Napoli in vista della sfida di Champions League con il Chelsea. Nella notte un tifoso inglese è stato leggermente ferito, anche se il comunicato diramato dal club di Londra fa riferimento a due sostenitori in ospedale. Con una nota stampa, anche il prefetto della città, Michele Di Bari, interviene sulla situazione, condannando fermamente l’accaduto e aggiungendo che “permane alta l'attenzione delle Forze di Polizia, con mirati dispositivi interforze, su tutte le aree che sono interessate da maggior afflusso e deflusso di tifosi napoletani ed inglesi”.

La ora prosegue poi con un appello della Prefettura affinché “sia evitata qualsiasi forma di contrapposizione tra i gruppi di sostenitori delle due compagini calcistiche e prevalgano i valori fondanti dello sport, dell'inclusione e del rispetto delle regole, nonché il senso di responsabilità di ciascuno, consentendo la piena fruizione in sicurezza e tranquillità della competizione sportiva.

Eventi come quello di stasera - conclude la nota stampa - devono rappresentare una festa per tutti, promuovendo la cultura del rispetto dell'avversario, della lealtà e della legalità, favorendo la solidarietà sociale e la coesione tra le diverse tifoserie, evitando manifestazioni di violenza ed individualismo”