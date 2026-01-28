Domani Maccabi Tel Aviv-Bologna, cambio in lista UEFA per Italiano: rientra Freuler. I convocati
Confermato il cambio in lista UEFA del Bologna: come vi avevamo raccontato, il club rossoblù ha deciso di “tagliare” Benjamin Dominguez, per fare posto al rientro di Remo Freuler.
Di seguito i convocati di Vincenzo Italiano in vista della prossima gara di Europa League, che vedrà i rossoblù impegnati con gli israeliani del Maccabi Tel Aviv.
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;
Difensori: Casale, Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega;
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
