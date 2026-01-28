Cremonese, Giacchetta presenta Djuric: "È un grande uomo, abbiamo tanta fiducia"

“Milan è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni per i tifosi della Cremonese”. Simone Giacchetta, direttore sportivo della formazione grigiorossa, ha presentato così il ritorno di Djuric in Lombardia.

“Il suo ingresso - ha proseguito il ds della Cremonese - è stato ponderato nella prima fase di mercato e si è concretizzato solo nell’ultimo periodo, come spesso avviene nella sessione invernale. Lo consideriamo un acquisto funzionale al nostro sistema di gioco e agli altri attaccanti che abbiamo in rosa, in più il fatto che conosca già diversi compagni può essere una risorsa per agevolare il suo inserimento.

Abbiamo tanta fiducia nei suoi confronti perché è un grande uomo e un giocatore di esperienza che saprà approcciarsi nel migliore dei modi per affrontare il nostro campionato”.