Calciomercato Napoli, per la fascia destra c'è anche l'idea Holm del Bologna

Il Napoli continua monitorare il mercato per la fascia destra in questi ultimissimi giorni della sessione invernale. La priorità resta lo spagnolo Juanlu Sanchez, esterno del Siviglia in lista dall’estate, ma la formula è un problema. Il ds Manna, costretto a muoversi tra i paletti imposti dal saldo zero, sta provando a trattare sulle basi di un prestito con diritto di riscatto, mentre il club andaluso, mosso dalla necessità di incassare per questioni di bilancio, chiede l’obbligo.

E così, sottolinea in questo senso il Corriere dello Sport - il Napoli ha cominciato a guardare anche al Bologna e allo svedese Emil Holm, trascorsi all’Atalanta e un’ottima gamba messa in vetrina al Dall’Ara proprio in occasione della sfida dell’andata (in totale col Bologna 19 partite con un gol e 5 assist, ndr). Una trattativa, aggiunge Sky Sport, che potrebbe essere impostata con uno scambio con Mazzocchi.