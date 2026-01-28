Lazio, ieri nuovo colloquio tra Sarri e Romagnoli: ora il centrale rischia di saltare il Genoa

Non è certo un periodo facile quello che sta trascorrendo Alessio Romagnoli, difensore della Lazio che sperava di riuscire a trasferirsi in Qatar all'Al Sadd. I biancocelesti avevano detto di sì all'offerta presentata per l'italiano, che avrebbe dovuto giocare contro il Lecce e dare l'addio ai capitolini. La società però ha bloccato tutto con un comunicato ufficiale: Lotito non lo lascerà partire, a meno che non sia Sarri a dare il via libera alla cessione del classe '95.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a Formello ieri il tecnico ha parlato nuovamente con Romagnoli, ma i segnali non sono cambiati rispetto alla richiesta del numero uno del club. Un dirigente dell'Al Sadd potrebbe presto arrivare nella Capitale per provare a risolvere la questione, ma non ci sarà pazienza infinita. Lui è molto provato, si aspettava una comprensione maggiore e quindi è deluso dal comportamento della Lazio.

L'altra nota negativa è dovuta al suo utilizzo. Infatti il 30enne ieri pomeriggio non si è allenato e rischia di saltare la gara in casa contro il Genoa. Oltre al danno dunque, c'è il rischio beffa per Romagnoli, che rischia di rimanere lontano dai campi per un po' di tempo per questioni che non riguardano l'aspetto tecnico.