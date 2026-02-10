Napoli-Como 1-1 (7-8 d.c.r), le pagelle: Butez ipnotizza Lobotka, Baturina impressionante

Risultato finale - Napoli-Como 1-1 (7-8 d.c.r)

NAPOLI (a cura di Marta Bonfiglio)

Milinkovic-Savic 5,5 - Intuisce il tiro di Baturina ma non ci arriva. Ci prova con il personale calcio di rigore, oggi non basta.

Beukema 6 - Buone verticalizzazioni e corridoi. Puntale sugli interventi, ma a volte si prende dei rischi non da poco.

Rrahmani 6,5 - Eccellenti letture, lavora di fino e con furbizia. Il migliore del suo reparto.

Juan Jesus 5,5 - In ritardo su Smolcic rischia anche di farsi male da solo. A tratti disordinato, poi si riprende.

Mazzocchi 6 - Soffre tanto la gamba di Valle, deve aumentare i giri e lo fa nella ripresa. Dal 61' Santos 5 - Esordio impacciato. Bisogna dargli tempo.

Lobotka 6 - Direttore d'orchestra, il cliente di oggi è molto scomodo. Contiene l'avversario senza dargli ampio respiro.

Elmas 6 - Se la vede brutta su Nico Paz, ma tiene bene la zona centrale del campo insieme al suo compagno chiudendo tante buone strade.

Olivera 5 - Si addormenta ed è in ritardo anche lui su Smolcic, gli regala un calcio di rigore evitabile. Dal 61' Spinazzola 6,5 - Gamba e idee. Il suo ingresso è aria fresca per il Napoli. Procura un pensiero di troppo al Como.

Giovane 5 - Fatica a entrare nella manovra partenopea. Prevedibile, deve e può dare molto di più. Dal 61' Politano 6 - Rimette minuti nelle gambe dopo lo stop. Ci va leggero.

Vergara 7 - E' l'uomo azzurro del momento. Tiro chirurgico nell'angolino di Butez. Dal 75' Gutierrez 6 - Ci vuole coraggio a calciare un rigore del genere, spiazzando Butez.

Hojlund 6 - Lotta a muso duro con Ramon. Con una magia serve Vergara. Premiata la sua enorme dedizione. Dal 74' Lukaku 5 - Non prende nemmeno lo specchio, copia sbiadita del reale Big Rom.

Antonio Conte 5 - Il Como è un cliente che non piace a nessuno. Ora è fuori da tutte le competizioni.

COMO (a cura di Yvonne Alessandro)

Butez 6,5 - Nell’uno contro uno con Vergara si deve inginocchiare, da pelle d’oca su certe gestioni di piede ma con personalità assoluta. Resta immobile e vispo per annullare Lobotka e regalare la semifinale al Como.

Smolcic 6,5 - Guardia altissima in una serata ostica con Vergara e Olivera a punzecchiarlo dal suo lato, va in anticipo su Olivera e si guadagna un rigore vitale.

Ramon 5 - Maltratta Hojlund e Giovane a turno, ma nell’arco della fine del primo tempo e inizio ripresa va in tilt. Su Hojlund si becca un giallo, ancora sul danese rischia troppo e sfiora il rosso. Completa la frittata perdendosi completamente il 19 del Napoli. Troppi errori, non da lui. Dal 53’ Kempf 7 - Entra per infondere maggiore sicurezza dietro in un momento di instabilità, fa a sportellate Lukaku e lo respinge lontano. Provvidenziale su Spinazzola, con sangue freddo purga il Napoli ai rigori finali.

Diego Carlos 5,5 - Nell’azione del gol di Hojlund però legge male l’azione e lascia scappare Giovane pronto all’eventuale appoggio in rete. Con l’aggiunta di Politano deve sudare di più, il tunnel subito da Spinazzola in area fa venire i brividi a Butez e compagni.

Valle 6,5 - Se nei primi minuti non riesce a leggere i tagli alle spalle di Mazzocchi & co., poi riesce a prendere egregiamente le distanze.

Sergi Roberto 6 - Partita diligente, spicca tutto il carisma nell’arginare Dal 66’ Da Cunha 6 - Un paio di galoppate in avanti costringono il Napoli a schiacciarsi, al terno al lotto dei rigori gela Milinkovic-Savic.

Perrone 5,5 - Cinquanta presenze con la maglia del Como, il goniometro di centrocampo. Crescita smisurata nelle palle in verticale, anche se dosa male qualche passaggio in zone pericolose. Al momento decisivo calcia malissimo il rigore che poteva spedire il Como in semifinale.

Addai 5,5 - Duro e ruvido il contrasto con Olivera, non sa come sfondare da quel lato. Un taglio alle spalle di Juan Jesus però è troppo poco, alla lunga si incarta e Fabregas lo toglie. Dal 67' Jesus Rodriguez 6,5 - Entra benissimo, con spunti in uno contro uno importanti.

Caqueret 6,5 - Preziosissimo in fase di copertura, personalità da vendere dalla trequarti in su. Lingua a penzoloni, viene tolto. Dal 53’ Douvikas 6 - Ringhia su ogni pallone da contendere a Juan Jesus, non fallisce dagli undici metri.

Baturina 7,5 - La palla dal dischetto pesava come un macigno, con la maledizione rigori a ossessionare il Como. Con una freddezza glaciale e da vero cecchino ha fulminato il pararigori Milinkovic-Savic, due volte. Fabregas ha un nuovo leader tecnico in squadra.

Nico Paz 6,5 - Porta a spasso un paio di volte gli avversari con le sue classiche giravolte, nella ripresa cala vistosamente. Dall’82’ Vojvoda 6 - Testa i riflessi di Milinkovic-Savic con una bordata sotto la traversa.

Cesc Fabregas 8 - Un'impresa che mancava da 40 anni in quel di Como, dopo un terno al lotto ai calci di rigore da fiati sospesi e al cardiopalma. Alla fine Kempf e Butez diventano i protagonisti ed espugnano il Maradona, regalando la semifinale contro l'Inter.