Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli-Como 1-1 (7-8 d.c.r), le pagelle: Butez ipnotizza Lobotka, Baturina impressionante

Napoli-Como 1-1 (7-8 d.c.r), le pagelle: Butez ipnotizza Lobotka, Baturina impressionanteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
ieri alle 23:22Serie A
Yvonne Alessandro

Risultato finale - Napoli-Como 1-1 (7-8 d.c.r)

NAPOLI (a cura di Marta Bonfiglio)

Milinkovic-Savic 5,5 - Intuisce il tiro di Baturina ma non ci arriva. Ci prova con il personale calcio di rigore, oggi non basta.

Beukema 6 - Buone verticalizzazioni e corridoi. Puntale sugli interventi, ma a volte si prende dei rischi non da poco.

Rrahmani 6,5 - Eccellenti letture, lavora di fino e con furbizia. Il migliore del suo reparto.

Juan Jesus 5,5 - In ritardo su Smolcic rischia anche di farsi male da solo. A tratti disordinato, poi si riprende.

Mazzocchi 6 - Soffre tanto la gamba di Valle, deve aumentare i giri e lo fa nella ripresa. Dal 61' Santos 5 - Esordio impacciato. Bisogna dargli tempo.

Lobotka 6 - Direttore d'orchestra, il cliente di oggi è molto scomodo. Contiene l'avversario senza dargli ampio respiro.

Elmas 6 - Se la vede brutta su Nico Paz, ma tiene bene la zona centrale del campo insieme al suo compagno chiudendo tante buone strade.

Olivera 5 - Si addormenta ed è in ritardo anche lui su Smolcic, gli regala un calcio di rigore evitabile. Dal 61' Spinazzola 6,5 - Gamba e idee. Il suo ingresso è aria fresca per il Napoli. Procura un pensiero di troppo al Como.

Giovane 5 - Fatica a entrare nella manovra partenopea. Prevedibile, deve e può dare molto di più. Dal 61' Politano 6 - Rimette minuti nelle gambe dopo lo stop. Ci va leggero.

Vergara 7 - E' l'uomo azzurro del momento. Tiro chirurgico nell'angolino di Butez. Dal 75' Gutierrez 6 - Ci vuole coraggio a calciare un rigore del genere, spiazzando Butez.

Hojlund 6 - Lotta a muso duro con Ramon. Con una magia serve Vergara. Premiata la sua enorme dedizione. Dal 74' Lukaku 5 - Non prende nemmeno lo specchio, copia sbiadita del reale Big Rom.

Antonio Conte 5 - Il Como è un cliente che non piace a nessuno. Ora è fuori da tutte le competizioni.

COMO (a cura di Yvonne Alessandro)
Butez 6,5 - Nell’uno contro uno con Vergara si deve inginocchiare, da pelle d’oca su certe gestioni di piede ma con personalità assoluta. Resta immobile e vispo per annullare Lobotka e regalare la semifinale al Como.

Smolcic 6,5 - Guardia altissima in una serata ostica con Vergara e Olivera a punzecchiarlo dal suo lato, va in anticipo su Olivera e si guadagna un rigore vitale.

Ramon 5 - Maltratta Hojlund e Giovane a turno, ma nell’arco della fine del primo tempo e inizio ripresa va in tilt. Su Hojlund si becca un giallo, ancora sul danese rischia troppo e sfiora il rosso. Completa la frittata perdendosi completamente il 19 del Napoli. Troppi errori, non da lui. Dal 53’ Kempf 7 - Entra per infondere maggiore sicurezza dietro in un momento di instabilità, fa a sportellate Lukaku e lo respinge lontano. Provvidenziale su Spinazzola, con sangue freddo purga il Napoli ai rigori finali.

Diego Carlos 5,5 - Nell’azione del gol di Hojlund però legge male l’azione e lascia scappare Giovane pronto all’eventuale appoggio in rete. Con l’aggiunta di Politano deve sudare di più, il tunnel subito da Spinazzola in area fa venire i brividi a Butez e compagni.

Valle 6,5 - Se nei primi minuti non riesce a leggere i tagli alle spalle di Mazzocchi & co., poi riesce a prendere egregiamente le distanze.

Sergi Roberto 6 - Partita diligente, spicca tutto il carisma nell’arginare Dal 66’ Da Cunha 6 - Un paio di galoppate in avanti costringono il Napoli a schiacciarsi, al terno al lotto dei rigori gela Milinkovic-Savic.

Perrone 5,5 - Cinquanta presenze con la maglia del Como, il goniometro di centrocampo. Crescita smisurata nelle palle in verticale, anche se dosa male qualche passaggio in zone pericolose. Al momento decisivo calcia malissimo il rigore che poteva spedire il Como in semifinale.

Addai 5,5 - Duro e ruvido il contrasto con Olivera, non sa come sfondare da quel lato. Un taglio alle spalle di Juan Jesus però è troppo poco, alla lunga si incarta e Fabregas lo toglie. Dal 67' Jesus Rodriguez 6,5 - Entra benissimo, con spunti in uno contro uno importanti.

Caqueret 6,5 - Preziosissimo in fase di copertura, personalità da vendere dalla trequarti in su. Lingua a penzoloni, viene tolto. Dal 53’ Douvikas 6 - Ringhia su ogni pallone da contendere a Juan Jesus, non fallisce dagli undici metri.

Baturina 7,5 - La palla dal dischetto pesava come un macigno, con la maledizione rigori a ossessionare il Como. Con una freddezza glaciale e da vero cecchino ha fulminato il pararigori Milinkovic-Savic, due volte. Fabregas ha un nuovo leader tecnico in squadra.

Nico Paz 6,5 - Porta a spasso un paio di volte gli avversari con le sue classiche giravolte, nella ripresa cala vistosamente. Dall’82’ Vojvoda 6 - Testa i riflessi di Milinkovic-Savic con una bordata sotto la traversa.

Cesc Fabregas 8 - Un'impresa che mancava da 40 anni in quel di Como, dopo un terno al lotto ai calci di rigore da fiati sospesi e al cardiopalma. Alla fine Kempf e Butez diventano i protagonisti ed espugnano il Maradona, regalando la semifinale contro l'Inter.

Articoli correlati
Como, Baturina: "Una notte storica, siamo tutti felici. Secondo rigore più complicato..."... Como, Baturina: "Una notte storica, siamo tutti felici. Secondo rigore più complicato..."
Mauro: "Capisco Conte usi parole forti. Il Como non è riuscito a esprimersi nel primo... Mauro: "Capisco Conte usi parole forti. Il Como non è riuscito a esprimersi nel primo tempo"
Proteste Napoli, Morganti: "Il primo fallo di Ramon non era da rosso, ma poi andava... Proteste Napoli, Morganti: "Il primo fallo di Ramon non era da rosso, ma poi andava espulso"
Altre notizie Serie A
Buffon pazzo di Pio Esposito: "Arriverà un gradino sopra a quello che voi pensate"... Buffon pazzo di Pio Esposito: "Arriverà un gradino sopra a quello che voi pensate"
Napoli, Conte non fa polemica nel post gara: "È evidente che sia una brutta stagione... Napoli, Conte non fa polemica nel post gara: "È evidente che sia una brutta stagione per gli arbitri"
Shevchenko: "Dopo Istanbul non ho dormito per 3-4 mesi. Non mi spiego la parata di... Shevchenko: "Dopo Istanbul non ho dormito per 3-4 mesi. Non mi spiego la parata di Dudek"
Como, Baturina: "Una notte storica, siamo tutti felici. Secondo rigore più complicato..."... Live TMWComo, Baturina: "Una notte storica, siamo tutti felici. Secondo rigore più complicato..."
Conte furioso contro Manganiello a bordocampo: "Con me lo fa apposta" Conte furioso contro Manganiello a bordocampo: "Con me lo fa apposta"
Inter, possibile innesto a centrocampo in estate: piace anche Ismael Koné del Sassuolo... Inter, possibile innesto a centrocampo in estate: piace anche Ismael Koné del Sassuolo
Napoli, Mazzocchi: "Arrabbiati per gli episodi, succede troppo spesso di recente"... Live TMWNapoli, Mazzocchi: "Arrabbiati per gli episodi, succede troppo spesso di recente"
Mauro: "Capisco Conte usi parole forti. Il Como non è riuscito a esprimersi nel primo... Mauro: "Capisco Conte usi parole forti. Il Como non è riuscito a esprimersi nel primo tempo"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Napoli, Conte: "Mi metterò a fare il gesto delle 2 dita al posto di chi faceva zero tituli"
2 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
3 Mauro: "Capisco Conte usi parole forti. Il Como non è riuscito a esprimersi nel primo tempo"
4 Inter, possibile innesto a centrocampo in estate: piace anche Ismael Koné del Sassuolo
5 Conte furioso contro Manganiello a bordocampo: "Con me lo fa apposta"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 A Conte ora restano solo la Serie A e una rimonta a cui non crederebbe nessuno se non ci fosse lui
Immagine top news n.1 Coppa Italia, il tabellone: Como con l’Inter, per completare i quarti manca solo Bologna-Lazio
Immagine top news n.2 Coppa Italia, il Como fa l’impresa al Maradona: Napoli eliminato, è semifinale 40 anni dopo
Immagine top news n.3 Como, il ds Ludi: "Vogliamo alzare sempre l'asticella. Fabregas valore aggiunto"
Immagine top news n.4 Da 140 a 230 milioni per rifare il Dall'Ara: perché il Comune si è tirato indietro e cosa può succedere
Immagine top news n.5 Chivu sorride in vista di Inter-Juventus: Calhanoglu e Barella sono tornati a lavorare in gruppo
Immagine top news n.6 Tommasi a Open VAR dà ragione a De Rossi: "Inesistente il rigore su Vergara per il Napoli"
Immagine top news n.7 Roma, meno Malen! L'olandese è la medaglia d'oro degli acquisti di gennaio in Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.2 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.3 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”
Immagine news Serie A n.2 Inter-Juventus, i giocatori rivitalizzati dalla cura Chivu-Spalletti secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Lahdo e Bakola i due baby fenomeni di Como e Sassuolo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Buffon pazzo di Pio Esposito: "Arriverà un gradino sopra a quello che voi pensate"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Conte non fa polemica nel post gara: "È evidente che sia una brutta stagione per gli arbitri"
Immagine news Serie A n.3 Shevchenko: "Dopo Istanbul non ho dormito per 3-4 mesi. Non mi spiego la parata di Dudek"
Immagine news Serie A n.4 Como, Baturina: "Una notte storica, siamo tutti felici. Secondo rigore più complicato..."
Immagine news Serie A n.5 Conte furioso contro Manganiello a bordocampo: "Con me lo fa apposta"
Immagine news Serie A n.6 Inter, possibile innesto a centrocampo in estate: piace anche Ismael Koné del Sassuolo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Mantova al Mantova, la Reggiana ritrova la vittoria che mancava da due mesi
Immagine news Serie B n.2 Il Modena interrompe la striscia di 12 risultati utili di fila (11 vittorie) del Venezia
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, Chiappella: "Vittoria fondamentale per il nostro percorso"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Gorgone fa mea culpa: "Sono io il responsabile, voglio giocatori da vita o morte"
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Mignani: "Tre gol sono troppi. Dispiace, i ragazzi lavorano tanto"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Sottil: "Abbiamo meritato la vittoria, Defrel è un campione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Molina: "Felice del primo gol in granata, dobbiamo riconquistare i tifosi"
Immagine news Serie C n.2 Casarano, Di Bari: "Gol loro su errori nostri, ma a tratti abbiamo dominato la gara"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Raffaele: "Grande risposta dei ragazzi, giusto revocare il rigore per loro"
Immagine news Serie C n.4 Trento, è fatta per Rigione: entro 48 ore la firma dell'ex Avellino
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Catania fermato dal Cerignola. Lescano trascina la Salernitana
Immagine news Serie C n.6 Serie C, manita del Benevento in casa del Trapani. Successi per Altamura, Cavese e Sorrento
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal Chelsea al Tottenham, il calcio sempre presente nella vita di Madonna: il motivo
Immagine news Calcio femminile n.4 Dopo Livorno, Tramezzani torna ad allenare in Italia. È il nuovo tecnico del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano