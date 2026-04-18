Napoli, comunque finisca per Conte mai così pochi punti in A: il dato è eclatante

Un Napoli irriconoscibile e spento quello che ha perso oggi in casa contro la Lazio. Una sorta di segnale inconscio di resa, nei confronti dell'Inter dopo la lunga rincorsa degli scorsi mesi per provare a riaprire il discorso per il tricolore. Stavolta Conte dovrà accontentarsi di arrivare al massimo al secondo posto, una cosa non usuale per un vincente come lui. E c'è un dato che spiega bene l'anomalia.

Come ricorda Cronache di Spogliatoio infatti, comunque andrà a finire l'attuale annata, a livello statistico questa sarà la peggiore annata per Conte da quando allena in Serie A. Il Napoli infatti, anche se dovesse vincere tutte le cinque gare rimanenti da giocare, potrebbe al massimo arrivare ad 81 punti.

Uno in meno dunque degli 82 punti fatti alla guida dell'Inter nella sua prima stagione in nerazzurro, nel 2019/2020. Quella resta anche l'unica partecipazione alla Serie A senza scudetto per Conte, almeno fino ad ora. Non che si possa pensare ad una annata negativa per chi dovesse arrivare ad un secondo posto su venti squadre, ma di certo Conte si è e ci ha abituato bene, puntando sempre e comunque all'obiettivo grosso. Questa volta, a meno di un miracolo che ora sembra davvero impossibile anche per lui, dovrà applaudire l'avversario.