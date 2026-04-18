Roma, Ndicka: "Si sentono tante cose in giro, ma dentro lo spogliatoio siamo contenti"

Evan Ndicka, difensore della Roma, è stato intervistato da DAZN dopo la gara pareggiata per 1-1 in casa contro l'Atalanta: "Siamo molto concentrati su quello che dobbiamo fare sul campo, non ho guardato molto altre cose. La settimana non è stata caldissima come dite voi, l'ambiente è bello. Si sentono tante cose, ma dentro lo spogliatoio siamo tutti contenti di giocare a calcio e facciamo le cose per vincere, anche se oggi non ci siamo riusciti, ma se continuiamo così siamo sulla strada giusta".

Quanto ci credete alla Champions?

"Ci crediamo tanto, poi non dipende solo da noi ma facciamo le cose per arrivare dove vogliamo arrivare".