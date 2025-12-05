Gasperini chiede 2 acquisti per la Roma: i Friedkin lo accontenteranno. Il punto

La Roma fa sul serio per il centravanti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo resta Joshua Zirkzee, ma è difficile che la trattativa possa andare in porto. L'attaccante tornerebbe volentieri in Italia, ma il Manchester United intende monetizzare dalla sua cessione e accetterebbe solo una cessione a titolo definitivo o al massimo un prestito con obbligo di riscatto.

L'alternativa è Mathys Tel del Tottenham, un profilo che per la verità è apprezzato maggiormente dal tecnico Gian Piero Gasperini che dalla società. Per Giacomo Raspadori al momento si è fermi al sondaggio esplorativo, ma è un profilo che viene considerato. Yuri Alberto piace, però è complicato che possa arrivare dal Corinthians. I Friedkin hanno assicurato al tecnico che sarà accontentato dopo Natale e avrà i due acquisti che ha chiesto.

Curiosità: il solito party prima delle feste è stato cancellato dalla famiglia texana, che ha deciso di donare l'intero budget, ovvero 200mila euro, in beneficienza a tre associazioni, il Bambino Gesù, Telethon e l'Associazione Andrea Tudisco.