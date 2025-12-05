Roma, tris di nomi per rinforzare l'attacco: Zirkzee in pole, poi Yuri Alberto e Fabio Silva

La Roma cerca un attaccante per gennaio, ormai non è certo una novità. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale la caccia di Massara a un centravanti è ormai da tempo aperta, apertissima. Tre nomi - scrive il quotidiano - intrigano il ds almeno fino a questo momento: si tratta di Joshua Zirkzee, Yuri Alberto e Fabio Silva.

Zirkzee in pole

L'ex Bologna è sicuramente l'obiettivo numero uno, ma anche quello più difficile. Questo perché, in primis, il Manchester United non apre al prestito e perché gli agenti di Zirkzee chiedono commissioni molto alte. Senza dimenticare che i Red Devils perderanno sia Diallo sia Mbeumo per la Coppa d'Africa. Insomma, se ne riparlerà semmai a fine gennaio. Ma, pur essendo complicata, l'operazione a Trigoria non viene comunque considerata fuori portata.

Le alternative

L'alternativa principale oggi è Yuri Alberto, una grande occasione visto il momento del Corinthians. La drammatica situazione finanziaria del club brasiliano obbliga a fare delle riflessioni in uscita e, nonostante la clausola da 100 milioni di euro valida per l'estero, il classe 2001 potrebbe uscire per circa 30 milioni, di cui peraltro il 50% andrebbe allo Zenit. La Roma ha già riallacciato i contatti: si studia un prestito oneroso con obbligo di riscatto in estate. Infine, c'è Fabio Silva: il portoghese è stato trattato già prima di andare al Dortmund, ma sta giocando poco e può tornare di moda, magari con diritto di riscatto trasformabile in obbligo in caso di qualificazione in Champions e un certo numero di presenze.