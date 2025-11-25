Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 12 giornate: Fabregas domina

Inizio complicato per Raffaele Palladino, che entra subito all'ultimo posto nella classifica di rendimento degli allenatori. Spicca Cesc Fabregas, saldo al comando mentre sorprende la posizione di Gian Piero Gasperini nonostante la Roma sia capolista in Serie A. Tra i subentrati bene Vanoli, sufficienti Spalletti e De Rossi.

1. Cesc Fàbregas (Como) 6.63 (12)

2. Paolo Vanoli (Fiorentina) 6.50 (2)

3. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.46 (12)

4. Massimiliano Allegri (Milan) 6.46 (12)

5. Cristian Chivu (Inter) 6.42 (12)

6. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.42 (12)

7. Davide Nicola (Cremonese) 6.21 (12)

8. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.21 (12)

9. Antonio Conte (Napoli) 6.17 (12)

10. Alberto Gilardino (Pisa) 6.08 (12)

11. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.08 (12)

12. Carlos Cuesta (Parma) 6.08 (12)

13. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.04 (12)

14. Maurizio Sarri (Lazio) 6.04 (12)

15. Luciano Spalletti (Juventus) 6.00 (3)

16. Daniele De Rossi (Genoa) 6.00 (2)

17. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.92 (12)

18. Paolo Baroni (Torino) 5.88 (12)

19. Kosta Runjaić (Udinese) 5.88 (12)

20. Raffaele Palladino (Atalanta) 5.50 (1)

NON PIÙ IN CARICA

Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)

Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)

Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)

Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)

- - -

SERIE A - 12ª GIORNATA

Cagliari - Genoa 3-3

18' Vitinha (G), 33' e 60' Borrelli (C), 41' Østigård (G), 83' Martín (G)

Udinese - Bologna 0-3

54' e 60' Pobega, 90' + 4 Bernardeschi

Fiorentina - Juventus 1-1

45' + 6 Kostic (J), 48' Mandragora (F)

Napoli - Atalanta 3-1

17' e 38' Neres (N), 45' Lang (N), 52' Scamacca (A)

Hellas Verona - Parma 1-2

18' e 80' Pellegrino (P), 65' Giovane (H)

Cremonese - Roma 1-3

17' Soulé (R), 64' Ferguson (R), 69' Wesley (R). 90' + 3 Folino (C)

Lazio - Lecce 2-0

29' Guendouzi, 90' + 5 Noslin

Inter - Milan 0-1

54' Pulisic

Torino - Como 1-5

36' e 52' Addai (C), 45'+ 2 rig. Vlasic (T), 71' Ramon, 76' Paz (C), 86' Baturina (C)

Sassuolo - Pisa 2-2

4' rig. Nzola (P), 6' Matic (S), 81' Meister (P), 90' + 5 Thorsvedt (S)

CLASSIFICA

1. Roma 27

2. Milan 25

3. Napoli 25

4. Inter 24

5. Bologna 24

6. Como 21

7. Juventus 20

8. Lazio 18

9. Sassuolo 17

10. Udinese 15

11. Cremonese 14

12. Torino 14

13. Atalanta 13

14. Cagliari 11

15. Parma 11

16. Pisa 10

17. Lecce 10

18. Genoa 8

19. Hellas Verona 6

20. Fiorentina 6

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna), Paz (Como), Calhanoglu (Inter) e Pulisic (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli (Cremonese), Bonny e Lautaro Martinez (Inter), Leao (Milan), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino)

3 reti: Borrelli (Cagliari), Addai (Como), Mandragora (Fiorentina), Ostigard (Genoa), Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Nzola (Pisa), Davis e Zaniolo (Udinese)

PROSSIMO TURNO

Como - Sassuolo (28 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)

Genoa - Hellas Verona (29 novembre ore 15, DAZN)

Parma - Udinese (29 novembre ore 15, DAZN)

Juventus - Cagliari (29 novembre ore 18, DAZN)

Milan - Lazio (29 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)

Lecce - Torino (30 novembre ore 12.30, DAZN)

Pisa - Inter (30 novembre ore 15, DAZN)

Atalanta - Fiorentina (30 novembre ore 18, Sky e DAZN)

Roma - Napoli (30 novembre ore 20.45, DAZN)

Bologna - Cremonese (1° dicembre ore 20.45, DAZN)