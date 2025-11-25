Hauge: "Attenta Juve, Bodø è una città che "mette i brividi". Roma e Lazio lo sanno"

Jens Petter Hauge, asso del Bodo/Glimt che stasera sfiderà la Juventus, parla alla Gazzetta dello Sport della sua fugace esperienza in Italia, iniziando dalla sfida che fece innamorare il Milan delle sue qualità, proprio un Bodo-Milan: "Prima un assist, poi la rete del 2-3: perdemmo, ma ci divertimmo. Ricordo il caos del dopo gara, il ds che mi disse: "Jens, ti vogliono...". Il telefonino si riempiva di messaggi e, poche ore dopo, ero un giocatore rossonero. "Jens, ti aspettiamo a Milanello...", stavolta era Paolo Maldini in videochiamata al cellulare. Emozioni e sensazioni uniche, facevo fatica a capire cosa mi stesse accadendo...".

Emozioni e sensazioni uniche, ma anche il biglietto di andata e ritorno...

"Mi sentivo pronto anche se il salto per un ragazzo come me fu enorme: da Bodo al campo di allenamento di una grande squadra europea, e non solo. È andata così, doveva andare così".

Riguardo al Bodø/Glimt e all'atmosfera della sua città natale, Hauge ha affermato che Bodø è una città che "mette i brividi" e non solo per il clima. Ha specificato che giocare in casa loro è complicato per diversi fattori: la presenza di ottomila "tifosi passionali", la temperatura sottozero, il vento che rende difficile il campo e la presenza del campo sintetico e della neve. Ha avvertito che chi arriva da fuori può rimanere sorpreso, ricordando che "Roma e Lazio ne sanno qualcosa".