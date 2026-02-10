Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, Conte: "Abbiamo problemi seri e voi parlate di scudetto. Diventa tutto ridicolo..."

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:55Serie A
Marta Bonfiglio

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Como arrivata ai calci di rigore. Le sue parole: "Non andiamo a parlare sempre di episodi arbitrali, perché in ogni partita c'è sempre un qualcosa e qualcuno che si lamenta, quindi sicuramente non è una buona stagione per gli arbitri questa qui. Mi auguro possano trovare veramente un qualcosa per migliorare la situazione, perché comunque a prescindere sono tutti a lamentarsi, non un singolo allenatore o un singolo calciatore.

Bisogna fare uno step in avanti e cercare di migliorare perché così come miglioriamo noi le nostre squadre, penso che anche Rocchi debba migliorare i suoi arbitri e il VAR, perché troppe lamentele ad ogni partita non vanno bene, non va bene per il calcio, non va bene per noi, non va bene proprio in generale. Detto questo, torniamo alla partita. Onore ai ragazzi perché non era assolutamente una partita semplice affrontare un Como che era in totale organico e che veniva da comunque 10 giorni di pausa.  

Noi venivamo da una partita giocata contro il Genoa tre giorni fa, dove abbiamo finito anche 10 contro 11. Abbiamo perso un altro calciatore, comunque ripeto questi ragazzi vanno solamente elogiati, io non posso dire assolutamente niente perché stiamo andando oltre le nostre potenzialità attuali. Secondo me oggi abbiamo veramente poche risorse che non c'entrano niente con l'ambizione. Oggi ai rigori si è qualificato il Como.  Abbiamo vinto la Supercoppa in totale emergenza, in questi due anni uno scudetto e una Supercoppa sono già in bacheca. Dispiace perché comunque poi vorresti fare di più, ma secondo me stiamo facendo di più di quello che abbiamo adesso e qualsiasi squadra farebbe fatica. Complimenti ai tifosi che continuano ad apprezzare l'impegno. Il Como mette in difficoltà e noi siamo riusciti comunque ad arrivare a un centimetro dalla vittoria".

Avete capito come mai è stata un'annata così sfortunata? Ora scudetto?

"Ma che domanda è? Come fai a prevedere l'infortunio di Lukaku, di Di Lorenzo, come fai a prevedere tutte queste cose. Che dobbiamo fare, dobbiamo andare al santuario a fare una preghiera. Sono talmente gravi gli infortuni che ti gravano per tutto l'anno anche se li altri ce li hai. Giocano sempre gli stessi quindi arriva il problemino a McTominay e lo perdi, e cosi via. Si vanno a sommare a perdite che sono di lunga degenza. Stiamo parlando di qualcosa che non penso sia successo ad un'altra squadra. C'era il mercato ma la società mi ha detto che non si poteva fare niente a costo zero. Quello che stiamo facendo quest'anno è incredibile in positivo".

Lo scudetto?

"Ci sono 9 punti di distacco, abbiamo problemi seri e voi parlate di scudetto. L'Inter viaggia, c'è la Juventus, il Milan... Siamo seri anche sulle domande se no diventa ridicolo tutto".

Editoriale di Fabrizio Biasin
