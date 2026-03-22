Napoli, Conte crede alla rimonta-Scudetto e parla allo spogliatoio: "Ora vinciamole tutte"

La vittoria di Cagliari non ha abbassato la tensione in casa Napoli, anzi. Antonio Conte ha approfittato del successo in Sardegna per lanciare un messaggio forte alla squadra, chiedendo ai suoi di affrontare il finale di stagione con la massima ambizione. Con otto partite ancora da giocare, il tecnico vuole che il gruppo resti concentrato e continui a credere negli obiettivi ancora alla portata.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha parlato allo spogliatoio con toni decisi ma allo stesso tempo fiduciosi, trasformando la pressione in stimolo. Il concetto espresso è stato chiaro: “Adesso proviamo a vincerle tutte”. Un invito a non fare calcoli e a puntare al massimo, costruendo una serie di risultati che potrebbe cambiare il destino della stagione.

Il calendario offre ancora otto partite, vale a dire ventiquattro punti disponibili. Un bottino che consentirebbe al Napoli di restare stabilmente nelle zone alte della classifica, mettendo al sicuro la qualificazione in Champions League e continuando a mettere pressione su chi è davanti. L’obiettivo è arrivare fino all’ultima giornata con qualcosa ancora in gioco, costringendo Milan e Inter a non concedersi passi falsi. Scenario complicato, ma non impossibile per una squadra che nelle ultime settimane ha ritrovato continuità e fiducia.