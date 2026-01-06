Napoli, Conte e la 'buona' notizia di Neres. Ma per Verona sono solo due le alternative

Il verdetto medico porta con sé un primo alleggerimento della tensione, anche se invita alla prudenza. Dopo le apprensioni emerse all’Olimpico, in casa Napoli arrivano indicazioni rassicuranti sulle condizioni di David Neres, costretto a fermarsi nel corso della sfida contro la Lazio. Gli accertamenti svolti nelle ultime ore hanno infatti escluso scenari più seri.

Gli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Una diagnosi che impone attenzione, ma che consente allo staff sanitario di impostare da subito il percorso di recupero: il brasiliano ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà monitorato giorno dopo giorno. È certo il forfait contro il Verona, mentre resta aperta, con cauto ottimismo, la possibilità di rivederlo a disposizione per il big match di domenica 11 gennaio contro l’Inter.

A tirare un primo respiro è anche Antonio Conte, che nel post-partita aveva sottolineato: "Di sicuro non è un problema muscolare. Speriamo non sia nulla di grave, ma quest’anno siamo stati davvero pieni di defezioni". Il tecnico sa però che, almeno per una gara, dovrà fare a meno di un elemento chiave per profondità e imprevedibilità.

Qui entra in gioco la parte più strategica. La soluzione più accreditata prevede un assetto fluido: Giovanni Di Lorenzo a tutta fascia e Matteo Politano più alto nel ruolo lasciato scoperto, garantendo ampiezza e qualità. Questo comporterebbe l’inserimento di un centrale in più, con Sam Beukema o Alessandro Buongiorno a completare la linea. L’alternativa è più lineare: sostituzione ruolo su ruolo con Noa Lang, per mantenere struttura e compiti invariati. Conte riflette, in attesa di capire se la caviglia di Neres darà segnali positivi nei prossimi giorni, quelli cruciali in vista dell'Inter.