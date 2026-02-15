Live TMW Napoli, Conte: "Il nostro futuro dipende dalle prossime 13 partite, indirizziamolo bene"

Al termine del Derby del Sole contro la Roma, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.11 – Inizia la conferenza stampa

Fino alla fine la squadra ha mostrato di avere cuore e coraggio, che bilancio fa del pareggio?

“Abbiamo giocato contro un’ottima squadra che lotterà con noi per l’Europa. Ho detto ai ragazzi che mancano 13 partite e sarà durissima. Dobbiamo cercare di indirizzare il nostro futuro per l’anno prossimo e dipenderà tutto da queste 13 partite. Mi ha fatto molto piacere lo striscione della Curva, non sono cose da trascurare: riconoscono che i giocatori stanno onorando la maglia e questo deve darci una spinta in più. Meritavamo di vincerla e questo deve darci orgoglio. Fino alla fine non molleremo niente".

Alisson?

"È entrato bene. Contro il Como sia lui che Giovane erano stati un po’ timidi. Sono due ragazzi giovani che stanno iniziando a capire i meccanismi, devono continuare a lavorare perché abbiamo bisogno di aiuto e di due giocatori che ci possano dare una mano in avanti”.

Ci può analizzare l’approccio e la grande capacità di rimontare?

“Abbiamo subito 13 rigori, è un dato incredibile. Abbiamo preso il primo gol in contropiede perdendo una palla stupida, così come nel secondo gol. È inevitabile, quando vuoi giocare un calcio aggressivo, dover fare molta attenzione. Forse siamo una delle squadre alle quali tirano di meno in porta. Dobbiamo lavorare ed essere ancora più bravi”.

Alisson e Giovane vi danno opzioni in più?

“Il club li ha presi per darci più soluzioni sulla trequarti, anche perché Neres è stato operato e Lang è andato via. Avevamo solo Vergara, Matteo non mi fa impazzire in quella posizione ed eravamo molto corti. Non mettiamo pressione ad Alisson, che con lo Sporting non aveva mai giocato titolare. Giovane è più attaccante, ma abbiamo bisogno anche di loro. Oggi è tornato Gilmour, che ci dà un’alternativa a Lobotka, ed Elmas si sta sacrificando. Sono ragazzi bravissimi che stanno dando tutto: se gli chiedessi di giocare in porta, lo farebbero”.

23.20 – Termina la conferenza stampa