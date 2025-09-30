Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Napoli, Conte: "Senza recuperi domani Elmas terzino. De Bruyne? Tutto chiarito"

Napoli, Conte: "Senza recuperi domani Elmas terzino. De Bruyne? Tutto chiarito"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:04Serie A
di Antonio Gaito

Alla vigilia della gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona, in programma domani sera al Maradona, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà dalle 12.30 nella sala conferenze dello stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttomercatoweb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

12.40 - Inizia la conferenza stampa di Conte

Il doppio impegno preoccupa per gli infortuni? Cambierà metodologie di allenamento?
"Se analizzi bene, tutte le squadre con le coppe europee è inevitabile avere più infortuni perché giochi di più mentre gli allenamenti sono sempre di meno. Giocare spesso sottopone i muscoli ad uno stress e non ti alleni, è l'inverso a mio avviso. E' il non allenarsi come servirebbe che può portarti alle problematiche, ma fa parte del gioco, poi se arrivano tutte in un settore diventa più difficile da gestire. Rrahmani ha avuto un infortunio in nazionale, poi Buongiorno e mancano due centrali, affaticamento per Spinazzola che ora le sta giocando tutte, sommato a Olivera e Mazzocchi ed Marianucci non sono in lista e ne abbiamo solo due al centro e abbiamo per fortuna reintegrato Gutierrez che era fermo".

Da fuori sembra esserci un caso De Bruyne. Ci sono giudizi duri, Capello ha detto che ha passeggiato a Milano. Lei come lo vede?
"A me non piace mai parlare del singolo, si vince e si perde da squadra, ma sulla gara di domenica io ribadisco che come prestazione sono rimasto più soddisfatto di domenica sera che le due vittorie dell'anno scorso dove soffrimmo tanto. La prestazione c'è stata, dopo due disattenzione su cui dobbiamo lavorare, tornare a quelle cose che ci hanno portato ad essere la difesa meno battuta, ma la prova c'è stata, a San Siro abbiamo dominato la partita e non è all'ordine del giorno. Detto questo, Kevin è del Napoli, fa bene la squadra fa bene lui, fa male la squadra fa male lui, sappiamo cosa può darci, è un giocatore che va supportato e cerchiamo di trovare giusti equilibri, si passa da eccessi e quando si vince fantastico e se si sbaglia è tutto sbagliato. Io devo trovare soluzione, ma è il secondo anno e sarà molto complesso per noi perché c'è da giocare ogni 3 giorni e inserire nuovi giocatori, non uno. Lo ribadisco perché lo penso, non perché è una scusa. Dovremo migliorare durante il percorso, coinvolgendo tutti per prepararci al terzo anno dove la situazione sarà già più strutturata".

Come stanno Spinazzola e Olivera? Cambierà modulo?
"Ieri entrambi hanno svolto lavoro differenziato, cercheremo di recuperarli in tutti i modi, è un'emergenza importante, Mazzocchi è fuori lista, come Marianucci, restano solo due centrali, Beukema e Juan, per fortuna abbiamo reintegrato Gutierrez che non giocava da tanto, ci dà una possibilità a sinistra e dovremo cercare eventualmente un'alternativa. Se avete qualche idea adesso, datemela ora, dopo è più facile (ride, ndr). Sul cambio modulo... abbiamo solo due centrali e non abbiamo il terzo e speriamo non ci siano sorprese durante la gara. Vediamo altrimenti si può pensare anche a Elmas terzino".

Sentite già il peso di dover vincere con lo Sporting? De Bruyne è uscito così per il risultato o per altro?
"Quello che dovevo comprendere l'ho compreso ed è stato già tutto chiarito, patti chiari amicizia lunga si dice a casa mia e quindi è già chiusa la situazione. Sulla partita, è importante ma come tutte, le giochiamo per vincere tutte e sappiamo benissimo che c'è un avversario che spesso non è d'accordo e dovremo superarci anche nelle difficoltà oggettive che ci sono. E' però la seconda partita, ma quando parlo si recepisce solo quello che si vuole, servirà un percorso complesso e difficoltoso, se lo accettate bene altrimenti no, poi quando arriveranno magari direte che quello scemo qualcosa aveva detto".

Sul valore dello Sporting.
"E' una squadra che si contende sistematicamente il campioanto con Porto e Benfica, è di primo livello, di prima fascia, l'ho affrontata anche col Tottenham nel girone e sono rimasti tanti calciatori di quella squadra ed hanno accumulato esperienza. E' un'ottima squadra e bisognerà giocare sapendo che affrontiamo un rivale forte, ma anche noi lo siamo e vogliamo misurarci". 

Sul giorno in più di riposo per lo Sporting ed il calcio portoghese in generale.
"Noi siamo tornati a casa molto tardi, ieri chi ha giocato ha fatto recupero e oggi dobbiamo cercare di preparare la partita senza spendere molte energie, non è la migliore condizione per prepararci, ma c'è il calendario così e quindi dobbiamo accettarlo. Non voglio fare polemica sul calendario, avere un giorno in più di allenamento ci avrebbe permesso di prepararla meglio ma dovremo abituarci, fare esperienza e buoni risultati. Il calcio portoghese è sempre d'avanguardia, anche in Europa League e Conference creano sempre problemi agli avversari ed è di buon livello".

A Manchester e Milano ko dopo 20', lavorate su un approccio diverso per domani?
"A Manchester non eravamo ko, c'era stata l'espulsione ma abbiamo retto e solo la magia di Foden ha portato al gol, col Milan sicuramente abbiamo concesso gol subito e bisognerà fare più attenzione, sui due gol sono situazioni su cui lavorare e migliorare, ma anche in 11 vs 11 avevamo fatto la partita e c'erano situazioni anche dubbio ma non andiamo a parlare di cose passate".

13.05 - Termina la conferenza stampa

Articoli correlati
Gregucci: "Napoli, De Bruyne non è un problema. Milan e Lazio le vedo così" Gregucci: "Napoli, De Bruyne non è un problema. Milan e Lazio le vedo così"
Tutte le partite dell'Italia a San Siro, una storia lunga cent'anni. Con l'incubo... Tutte le partite dell'Italia a San Siro, una storia lunga cent'anni. Con l'incubo del 2017
Solo 3 difensori disponibili e l'ipotesi Elmas terzino. Conte: "Qualcosina dovremo... Solo 3 difensori disponibili e l'ipotesi Elmas terzino. Conte: "Qualcosina dovremo rischiare"
Altre notizie Serie A
Tornano le competizioni europee, il commento di Condò: "Le coppe costano, ma rendono"... Tornano le competizioni europee, il commento di Condò: "Le coppe costano, ma rendono"
Braglia: "Nella Roma si percepisce la stessa atmosfera di quando vinse lo scudetto"... TMW RadioBraglia: "Nella Roma si percepisce la stessa atmosfera di quando vinse lo scudetto"
Tutte le partite dell'Italia a San Siro, una storia lunga cent'anni. Con l'incubo... Tutte le partite dell'Italia a San Siro, una storia lunga cent'anni. Con l'incubo del 2017
Solo 3 difensori disponibili e l'ipotesi Elmas terzino. Conte: "Qualcosina dovremo... Solo 3 difensori disponibili e l'ipotesi Elmas terzino. Conte: "Qualcosina dovremo rischiare"
Scaroni: "Il nuovo stadio di Inter e Milan sarà il più bello d'Europa. Forse del... Scaroni: "Il nuovo stadio di Inter e Milan sarà il più bello d'Europa. Forse del mondo"
Marino: "De Bruyne ora è un problema per Conte. Impietoso il confronto con Modric"... Marino: "De Bruyne ora è un problema per Conte. Impietoso il confronto con Modric"
Atalanta-Brugge, pranzo UEFA alla New Balance Lounge: presente Pagliuca Atalanta-Brugge, pranzo UEFA alla New Balance Lounge: presente Pagliuca
Felipe: "Udinese lenta e prevedibile, tutto parte dai centrali. Zaniolo rallenta... Felipe: "Udinese lenta e prevedibile, tutto parte dai centrali. Zaniolo rallenta troppo"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Allegri è tornato e in cinque gare ha zittito tutti i detrattori senza retrocedere di un millimetro. Modric, Rabiot, Pulisic l'asse portante del suo Milan, tante analogie col Napoli di un anno fa
Le più lette
1 Allegri è tornato e in cinque gare ha zittito tutti i detrattori senza retrocedere di un millimetro. Modric, Rabiot, Pulisic l'asse portante del suo Milan, tante analogie col Napoli di un anno fa
2 Bernardeschi lancia la moda del certificato medico? No, è stato un altro nel 2004
3 Arrivano le nubi sulla panchina del Torino. Riflessioni su Baroni (e primi nomi alternativi)
4 Ok alla cessione del Meazza a Inter e Milan, cosa succede adesso? Le FAQ sul nuovo stadio
5 L'ex dirigente della Juventus Arrivabene a Tuttosport: "Mai pentito per Vlahovic"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 San Siro a Milan e Inter, Galliani: "Sono molto felice. Legato al Meazza, ma è giusto così"
Immagine top news n.1 "A casa mia si dice patti chiari e amicizia lunga". Conte chiarisce (e chiude) il caso De Bruyne
Immagine top news n.2 Chi sono Foster Partners e Manica, gli archistar che firmeranno il nuovo stadio di Inter e Milan
Immagine top news n.3 Conte su De Bruyne: "Sta a me ribadire alcuni concetti: una volta la concedi, la seconda no..."
Immagine top news n.4 Nota congiunta di Inter e Milan su San Siro: "Il nuovo stadio sarà un'icona di Milano"
Immagine top news n.5 Ok alla cessione del Meazza a Inter e Milan, cosa succede adesso? Le FAQ sul nuovo stadio
Immagine top news n.6 De Bruyne e il caso sostituzione subito chiuso: ieri Conte ha parlato al belga e alla squadra
Immagine top news n.7 Arrivabene sull'Inchiesta Prisma: "Mi hanno trattato da criminale, è la fine di un incubo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il capolavoro di Allegri: Furlani e Tare hanno costruito un Milan da Scudetto?
Immagine news podcast n.2 Il Genoa ha una delle coppie di terzini più interessanti d'Italia
Immagine news podcast n.3 Hojlund è il colpo che dimostra la grandezza del progetto Napoli
Immagine news podcast n.4 Sarà davvero possibile salvare il colpo Koopmeiners per la Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Gregucci: "Napoli, De Bruyne non è un problema. Milan e Lazio le vedo così"
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Nella Roma si percepisce la stessa atmosfera di quando vinse lo scudetto"
Immagine news Serie C n.3 Bagatti: "Vicenza favorita numero uno. Il Perugia ha rosa forte, si riprenderà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Tornano le competizioni europee, il commento di Condò: "Le coppe costano, ma rendono"
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Nella Roma si percepisce la stessa atmosfera di quando vinse lo scudetto"
Immagine news Serie A n.3 Tutte le partite dell'Italia a San Siro, una storia lunga cent'anni. Con l'incubo del 2017
Immagine news Serie A n.4 Solo 3 difensori disponibili e l'ipotesi Elmas terzino. Conte: "Qualcosina dovremo rischiare"
Immagine news Serie A n.5 Scaroni: "Il nuovo stadio di Inter e Milan sarà il più bello d'Europa. Forse del mondo"
Immagine news Serie A n.6 Marino: "De Bruyne ora è un problema per Conte. Impietoso il confronto con Modric"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cori razzisti a Thiam? Appartenenza Biancoscudata: "Non ci sono state offese"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria-Catanzaro, i convocati di Aquilani: out solo Liberati, torna Frosinini
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Aquilani: "A Marassi la giusta cornice per provare a prenderci i tre punti"
Immagine news Serie B n.4 "Dallo Stadio all’Italia. In campo per la bellezza". Lega B lancia il progetto col Ministero del Turismo
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Manfredi e Walker ancora assenti a Marassi. Mossa per diminuire la tensione?
Immagine news Serie B n.6 Valentini: "Lo scorso anno è successo di tutto. E la Salernitana è stata fortemente penalizzata"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, ecco gli arbitri dell'8ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.2 Rimini, Grubac lascia il gruppo. Dove arrivano Bassoli e De Sena: che però non possono firmare
Immagine news Serie C n.3 Triestina, Voca e Attys fuori dai piani di società e allenatore. A gennaio saranno ceduti
Immagine news Serie C n.4 Bagatti: "Vicenza favorita numero uno. Il Perugia ha rosa forte, si riprenderà"
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, stasera l'assemblea dei soci: si decide il CdA e l'aumento di capitale
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Salernitana-Cavese senza tifosi ospiti: vietata la vendita in Campania
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sorrisi in casa Genoa: la capitana Abate torna a disposizione dopo l'intervento al ginocchio
Immagine news Calcio femminile n.2 Indagini in corso su alcuni trasferimenti della Serie A Women. La situazione
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia va forte all'estero: Cantore e Giacinti incantano con gol e giocate d'alta scuola
Immagine news Calcio femminile n.4 Bonmati e il tris di Palloni d'Oro: "Non vivo col desiderio di vincerlo. So chi sono e cosa voglio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, report medico: lesione miotendinea al retto femorale per Curmark
Immagine news Calcio femminile n.6 Cantore fa innamorare gli USA: gol di tacco nel 'derby azzurro' contro l'Houston Dash
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il naif del calcio italiano, la storia di Domenico Marocchino Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dembélé se l’è meritato ma dove sono i predestinati Mbappé e Haaland?