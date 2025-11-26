Champions League, la classifica aggiornata: Arsenal in testa, Atalanta al decimo posto
Dopo la quinta giornata della fase campionato di Champions League c'è una sola squadra in testa a punteggio pieno, l'Arsenal di Arteta. Alle spalle dei Gunners quattro squadre a 12 punti: PSG, Bayern Monaco, Inter e Real Madrid. L'Atalanta di Palladino fa un bel salto in avanti e sale al decimo posto, mentre il Liverpool, sconfitto in casa dal PSV, scende in 13ª posizione.
Di seguito la classifica aggiornata:
1 Arsenal 15 (+13)
2 PSG 12 (+11)
3 Bayern 12 (+9)
4 Inter 12 (+9)
5 Real Madrid 12 (+7)
6 Dortmund 10 (+6)
7 Chelsea 10 (+6)
8 Sporting 10 (+6)
9 Manchester City 10 (+5)
10 Atalanta 10 (+1)
11 Newcastle 9 (+7)
12 Atl. Madrid 9 (+2)
13 Liverpool 9 (+2)
14 Galatasaray 9 (+1)
15 PSV 8 (+5)
16 Tottenham 8 (+3)
17 Leverkusen 8 (-2)
18 Barcellona 7 (+2)
19 Qarabag 7 (-1)
20 Napoli 7 (-3)
21 Marsiglia 6 (+2)
22 Juventus 6 (0)
23 Monaco 6 (-2)
24 Pafos 6 (-3)
25 Royale Union SG 6 (-7)
26 Club Brugge 4 (-5)
27 Ath. Bilbao 4 (-5)
28 Francoforte 4 (-7)
29 FC Copenhagen 4 (-7)
30 Benfica 3 (-4)
31 Slavia Praga 3 (-6)
32 Bodo/Glimt 2 (-4)
33 Olympiakos 2 (-8)
34 Villarreal 1 (-8)
35 Kairat Almaty 1 (-10)
36 Ajax 0 (-15)
