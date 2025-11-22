Napoli, Conte: "Soddisfatto per la vittoria, rapporto intenso con la squadra"

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta per 3-1 contro l'Atalanta: "Il vero problema è che l'ultima tegola di Anguissa che ci è caduta addosso mi ha portato a fare delle riflessioni, proprio a livello oggettivo perché a centrocampo siamo rimasti veramente in pochi. Elmas è un jolly, ma con noi sta facendo tutto e bene. I centrocampisti di ruolo sono Lobotka e McTominay, più un ragazzo di grande prospettiva come Vergara che è più un centrocampista offensivo, o trequartista tra le linee".

Miglior primo tempo stagionale?

"Siamo soddisfatti per la vittoria e per come è stata ottenuta, con un primo tempo giocato su ritmi molto alti. Potevamo gestire un po' meglio la palla nel secondo tempo ma ci sta perché abbiamo vinto contro una squadra molto forte. Stasera c'è stata grande energia ed elettricità al Maradona".

Dopo Bologna sono arrivate delle conferme?

"Questi sono aspetti dei quali si preoccupa di più chi è all'esterno e non conosce la realtà dei fatti, il rapporto molto forte che ho con i miei giocatori: cerchiamo sempre di dirci la verità, io sono un uomo molto trasparente, come mi vedete: sono senza maschere, a tanti non piace ma a me hanno insegnato l'onestà e a intervenire quando devi farlo. I media è giusto che parlino, noi dobbiamo continuare a lavorare".

Niente più vacanze quindi?

"Adesso dobbiamo giocare martedì contro il Qarabag, che è la squadra rivelazione della Champions. Dobbiamo recuperare energie, per prepararci a questa gara".