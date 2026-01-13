Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Conte, in arrivo la squalifica. Il Mattino in prima pagina sul tecnico: "Il nostro top player"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:23Rassegna stampa
Filippo D'Angelo

"Il nostro top player". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si concentra sul Napoli e in particolar modo sul tecnico Antonio Conte. L'allenatore azzurro è stato espulso nel corso della gara contro l'Inter, giocata a San Siro e finita sul punteggio di 2-2. Un rosso scaturito dopo le proteste per il rigore assegnato ai padroni di casa e poi trasformato da Hakan Calhanoglu. Proprio oggi, è attesa la decisione del giudice sportivo in merito alla squalifica di Conte.

Molto probabilmente, l'allenatore del Napoli riceverà una stop di due giornate e non dovrebbe saltare il big match in programma il 25 gennaio in casa della Juventus. Conte quindi non ci sarà in panchina per la prossima gara degli azzurri, che domani pomerggio se la vedranno contro il Parma al Maradona nel recupero del sedicesimo turno. Qualora venisse confermata l'ipotesi delle due giornate, Conte salterebbe anche la sfida interna prevista sabato contro il Sassuolo sempre in casa.

Il tecnico in ogni caso si rivedrà in Champions League, dove il Napoli il prossimo 20 gennaio riprenderà il proprio percorso facendo visita al Copenaghen. Una gara delicatissima al pari di quella con la Juventus, che ha agganciato gli azzurri a quota 39 pur avendo una gara in più. Conte, in ogni caso, a giudizio del quotidiano rimane il fattore in più per tutto il Napoli.

