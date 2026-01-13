TMW Offerta ufficiale del Torino al Botafogo per David Ricardo, no dei brasiliani. Il punto

Il Torino lavora sul calciomercato di gennaio alla ricerca di almeno un nuovo rinforzo, se non anche due, per irrobustire una difesa che numeri alla mano risulta essere la più trafitta dell'intera Serie A. E il lavoro di Petrachi lo vede svariare nella ricerca dei candidati, non soltanto all'interno dei confini nazionali ma anche all'estero. Con un obiettivo più concreto degli altri, che gioca in Sudamerica.

Il nome sul quale sta puntando il Torino è David Ricardo (23 anni), robusto difensore centrale brasiliano di piede mancino che milita in patria, nel Botafogo in cui gioca anche un altro nome accostato ai granata come il centravanti Arthur Cabral (nel caso, però, si escluderebbero a vicenda avendo il Toro un solo slot per gli extra UE a sua disposizione adesso). La trattativa tra i granata e la società brasiliana procede, senza strappi ma con contatti continui che vanno avanti ininterrotti.

Su David Ricardo e la sua valutazione c'è ancora un po' di distanza tra il Torino e il Botafogo, che ha rifiutato già una proposta ufficiale per un affare a base prestito con un riscatto da 6 milioni di euro. La società di Rio de Janeiro al momento fa sapere di voler liberare il calciatore solo di fronte a un'offerta a titolo definitivo e da 8 milioni di euro. Le parti continuano a lavorare a caccia dell'accordo, considerando anche che Petrachi ha già trovato un'intesa con il calciatore per un contratto fino al 30 giugno 2030.