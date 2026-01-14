Napoli, Conte sulla squalifica: "Non torno su certi episodi, ma qualcosa non funziona"

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida contro il Parma. Queste le sue parole:

Che cosa ha detto alla squadra dopo il pareggio contro l'Inter?

“Che bisognava subito voltare pagina e pensare alla partita di oggi, dato che c’è stato pochissimo tempo per recuperare. Sicuramente è stata una buona prestazione contro l’Inter ma il calendario incalza e dobbiamo subito voltare pagina”.

Quanto è dispiaciuto che non sarà con la squadra a bordocampo? Cosa la ha più infastidita a Milano?

“Non voglio tornare su episodi che stanno vedendo protagonisti tanti allenatori, qualcosa non funziona. Pensiamo alla partita”.

Hojlund ha avuto una crescita esponenziale, quanto ci hai lavorato?

“Sicuramente Rasmus è un giocatore che è molto migliorato, l’ho detto subito che è un giocatore di 22 anni in cui ci sono grandi potenzialità. Questi ragazzi hanno bisogno nella loro crescita di trovare qualcuno che li aiuti nella maniera giusta, il compito nostro è sempre quello di migliorare tutti e farli diventare più forti di come arrivano”.

Neres a che punto è?

“Non poteva partire dall’inizio, ha avuto mezzo allenamento ieri. Vediamo, non è detto neanche che possa entrare. Si è allenato solo ieri, se è sicuro al 100% può entrare, altrimenti può stare tranquillo. Non poteva iniziare e non sono sicuro che possa entrare”.