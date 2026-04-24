Napoli, Conte approva Alisson Santos: "Ragazzo serio e umile, ha caratteristiche importanti"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara in casa contro la Cremonese. Queste le sue dichiarazioni, a partire dalla sconfitta inaspettata con la Lazio nell'ultimo turno di campionato: "Sono sicuro di avere ragazzi intelligenti, sono i primi ad aver capito alcune situazioni che non sono andate la scorsa partita. Non è che non abbiamo giocato la partita contro la Lazio, perché abbiamo avuto il 70% di possesso palla, ma abbiamo preso diverse ripartenze e non siamo stati effettivi sotto porta. Ci può stare, ne abbiamo parlato".

Poi, una battuta su Alisson Santos e il suo importante contributo al Napoli da quando è arrivato a gennaio: "Sì, assolutamente. Non aveva giocato tantissimo quando è arrivato, è un ragazzo serio e umile, che vuole imparare, ha caratteristiche importanti e deve continuare a lavorare, poi sta a noi farlo migliorare ancora".