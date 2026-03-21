Napoli, De Bruyne torna in campo ed esulta sui social: "Primi novanta minuti e vittoria"

Solo notizie positive ieri per Antonio Conte, che con il suo Napoli ha battuto in trasferta il Cagliari con il punteggio di 0-1. Oltre alla vittoria in sé (la quarta consecutiva in campionato) e la possibilità di vivere una notta da secondo in classifica a -6 dall'Inter capolista, il tecnico ha finalmente potuto schiera di nuovo in campo dal primo minuto Kevin De Bruyne.

Il belga ha ormai messo alle spalle l'infortunio al bicipite femorale, che lo ha tenuto ai box da fine ottobre a fine febbraio. Rientrato nel finale contro il Torino, ha poi giocato un tempo contro il Lecce mentre ieri è rimasto tra i titolari per tutti i 90 minuti dando vibes positive sia a livello di giocate di qualità che sul piano della condizione fisica.

Dopo la vittoria all'Unipol Domus contro la formazione di Pisacane, l'ex Manchester City ha esultato attraverso un post sui propri account social scrivendo il seguente messaggio: "Primi novanta minuti e vittoria".