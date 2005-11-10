Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 novembre

MILAN, GONCALO INACIO IL NOME CALDO PER LA DIFESA, NAPOLI, TRE PROFILI PER IL CENTROCAMPO. FIORENTINA, PER IL CENTROCAMPO IL PRIMO NOME È TORREIRA. PARMA, GILARDINO CHIEDE IL RINNOVO DI BERNABÈ. BOLOGNA, RAIMONDO IL CENTRAVANTI DEL FUTURO

Il mercato delle società di Serie A comincia a entrare nel vivo, con diversi club già al lavoro per programmare la sessione invernale e, in alcuni casi, anche le mosse per la prossima estate. In casa Parma tiene banco il futuro di Adrian Bernabé: il centrocampista, che la scorsa estate aveva una valutazione di circa 25 milioni di euro, potrebbe lasciare l'Emilia a parametro zero. Il feeling mai sbocciato con Cuesta e l'insoddisfazione per il ruolo ricoperto potrebbero spingerlo verso una nuova esperienza. Alberto Gilardino, invece, vorrebbe trattenerlo e punta a incontrare il suo agente prima della sosta per discutere il rinnovo. La Fiorentina cerca rinforzi soprattutto a centrocampo e in difesa: Ederson e Ferguson sarebbero profili ideali, ma difficilmente raggiungibili a gennaio. La pista più concreta rimane quella di Lucas Torreira, che vorrebbe tornare a Firenze e potrebbe rappresentare una soluzione per il reparto di Vanoli. Il Bologna guarda invece al futuro di Antonio Raimondo, attualmente protagonista con il Frosinone e autore di otto gol in dieci partite. La Juventus lo sta monitorando da settimane, ma i ciociari non intendono privarsene facilmente già a gennaio. Per la prossima stagione il Bologna dovrà decidere se puntare sul proprio attaccante oppure monetizzare la sua cessione. Sempre in casa Frosinone, attenzione a Fares Ghedjemis: dopo l'interesse del Monaco in estate, la valutazione è salita a 25 milioni di euro. Il club sarebbe disposto a privarsene soltanto davanti a un'offerta importante, preferibilmente da una società impegnata nelle competizioni europee.

Sul fronte delle big, il Napoli prepara un mercato invernale importante, soprattutto a centrocampo, dove potrebbero arrivare due innesti anche alla luce delle incertezze sul futuro di Lobotka e Anguissa. Nel mirino ci sono due talenti del Monaco, entrambi classe 2004: Mamadou Coulibaly e Lamine Camara. Tra le alternative figurano Gabriel Sara del Galatasaray, valutato circa 25 milioni, Bakola del Sassuolo, Bergvall del Tottenham e Aranda del Boca Juniors. Attenzione anche all'attacco, con Varela del Monza in cima alla lista qualora Lucca dovesse partire nuovamente in prestito. Il Milan si prepara ad accogliere Markus Krösche, nuovo Head of Football rossonero, ufficialmente operativo dal 1° gennaio 2027, ma intenzionato ad anticipare il proprio ingresso per programmare già il mercato invernale. La priorità resta un difensore, con Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona in cima alla lista, nonostante una richiesta economica elevata. Piacciono anche il giovane Luca Reggiani del Borussia Dortmund e Massiré Sylla dell'Union Saint-Gilloise. Previsto inoltre un intervento sull'esterno, in funzione anche dei recuperi di Saelemaekers e Chukwueze. L'Inter segue invece Chris Richards del Crystal Palace: il difensore statunitense piace particolarmente a Chivu e potrebbe arrivare già a gennaio, oppure a parametro zero nell'estate 2027, quando il suo contratto sarà in scadenza se non verrà rinnovato. Infine, l'Udinese guarda a più reparti in vista di gennaio: per la difesa torna d'attualità Mass Willemsen, classe 2003 dell'Heerenveen, già cercato in estate, mentre per il centrocampo è seguito Tchaouna, classe 2005 del Catanzaro e nazionale del Ciad.

IL PADRE DI NEYMAR NUOVO CEO DEL SANTOS. BAYERN, ORA IL RINNOVO DI OLISE. LE BRIS RISCHIA IL POSTO AL SUNDERLAND, VICENS SI APPRESTA A DIVENTARE TECNICO DEL LIONE

Nuovo capitolo nel rapporto tra la famiglia Neymar e il Santos. Il padre della stella brasiliana è stato nominato ufficialmente amministratore delegato del club paulista, dopo l'accordo raggiunto con il presidente Marcelo Teixeira.

Il Bayern Monaco non si ferma a Kane e ora pensa ad un'altra stella che sta brillando sempre di più e che necessita di un adeguamento di stipendio al rialzo: Michael Olise. Il CEO Jan-Christian Dreesen ha parlato così del nuovo contratto da proporre al francese: "È una cosa di cui Max (Eberl, il direttore sportivo, n.d.r.) e io siamo responsabili insieme. Il suo contratto dura fino al 2029, e ci siederemo al tavolo per discutere le cose al momento opportuno".

Il Sunderland ha subito un'altra pesante sconfitta casalinga, per 2-0 contro la Dinamo Zagabria nel match di Europa League giocato allo Stadium of Light. Un inizio di stagione tremendo per il Sunderland, attualmente ultimo in Premier League dopo 9 giornate con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte). E in Inghilterra si parla di cambio di panchina in vista, con Roger Le Bris che rischia il posto nonostante i brillanti risultati degli scorsi anni.

Il Lione accelera per il sostituto di Pauloa Fonseca, dopo essere sceso in campo nell'1-1 con la Real Sociedad con Jorge Maciel temporaneamente alla guida della squadra. Carlos Vicens, ex vice di Pep Guardiola, è più di una suggestione: fonti interne al club che avrebbero confermato che dovrebbe essere lui il nuovo tecnico.