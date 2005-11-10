Lazio, Lazzari: "Gattuso è stato un fenomeno, quello di oggi è un punto importante"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 16:30Serie A
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08.11.2026 16:30Serie A
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Manuel Lazzari, esterno della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata 1-1 sul campo del Napoli: "Prendiamoci questo punto, nessuno a inizio anno si aspettava nove vittorie e un pareggio. Per loro era la partita della vita, nel secondo tempo sono cresciuti dopo un grande primo tempo nostro. Per me alla fine questo è un punto davvero importante".
Cosa c'è di diverso con Gattuso?
"Il mister quest'anno è stato un fenomeno, ha portato allegria e la voglia di essere sempre protagonisti, idee nuove. Sia chi gioca che chi non gioca è felice di andare a Formello per allenarsi. Ha creato un gruppo molto bello, dobbiamo continuare a seguirlo in questo modo".
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