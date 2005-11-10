C’è ancora partita al “Ferraris”: Ellertsson la riapre, il Genoa si porta sull’1-2 con il Milan
autore
Andrea Piras
Andrea Piras
Oggi alle 16:48Serie A
autore Andrea Piras
08.11.2026 16:48Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Si riapre proprio nel finale il match del “Ferraris”. Il Genoa torna in partita contro il Milan. A timbrare é Mikael Ellertsson. L’islandese fa partire una conclusione dalla distanza che si insacca nell’angolino lasciando Maignan immobile.
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