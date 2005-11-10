Lazio, Gattuso: "Siamo stati bravi e ci teniamo il punto, il Napoli ha giocatori forti"

Grazie all'1-1 di oggi contro il Napoli, la Lazio ha la certezza di arrivare alla sosta di novembre da prima in classifica in solitaria. Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha commentato così la sfida: "Siamo stati in trincea, potevamo perdere o vincere. Nel primo tempo potevamo fare più gol, nel secondo ci stava la loro reazione. Abbiamo sofferto poi siamo tornati in partita. Potevamo fare scelte diverse, ho ancora in mente Noslin che calcia con Isaksen solo, la palla di Cancellieri appena entrato, è una mattonella che a Zaccagni piace e e potevamo calciare meglio".

Prosegue l'analisi del mister laziale: "Nel finale siamo stati là, potevamo attaccare meglio la profondità e siamo stati piatti. Ma mi piace il fatto che i ragazzi fossero delusi a fine partita, anche se non ci deve essere nessuna delusione: hanno dimostrato grande coraggio e mentalità, siamo stati là con un primo tempo incredibile, poi abbiamo tenuto botta e siamo tornati in partita. Il Napoli ha giocatori forti, che hanno vinto scudetti e Champions. Siamo stati bravi, ci teniamo stretti il punto ma mi è piaciuto la mentalità".