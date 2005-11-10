Gattuso predica calma, la delusione dei giocatori suggerisce altro: la Lazio inizia a crederci

Prima in solitaria alla sosta internazionale, nessuno avrebbe potuto immaginare questa Lazio all'inizio della stagione. Un punto che basta a mantenere i biancocelesti davanti a tutti, nonostante il Napoli abbia posto la parola fine alla clamorosa sequenza di sei vittorie consecutive.

Al "Maradona" si è vista una squadra dominante per un tempo, che avrebbe potuto sbloccare da subito la partita e che poteva andare all'intervallo con uno scarto maggiore. I valori del Napoli sono emersi nella ripresa, lo stop di Nuno Tavares che ha costretto Gattuso al cambio all'intervallo ha tolto cavalli e alla fine l'1-1 è un risultato giusto per quel che si è visto in campo. E dal quale arrivano interessanti indicazioni.

Le parole di Gattuso alla fine della partita

Perché proprio Gattuso invita alla calma e ribadisce come la classifica non vada guardata e che la sua Lazio c'entra poco in quella situazione Questi ragionamenti vanno fatti nelle ultime 6-7 partite, adesso va messo fieno in cascina".

I giocatori con l'amaro in bocca. Isaksen: "Siamo ambiziosi"

Ma se il tecnico frena, dall'altra parte c'è uno spogliatoio che invece ha fatto uno switch mentale e che ha già iniziato a crederci. Le parole di Isaksen a fine partita sono il megafono della squadra: "Sono deluso, volevamo vincere. Ambizione altissima? Vuol dire che abbiamo fame e un punto non è abbastanza. Penso che tra qualche giorno saremo contenti di questo risultato". "Io e il mio staff siamo orgogliosi. Bisogna essere soddisfatti. Voglio vedere più sorrisi, perché la prestazione c'è stata" ha sottolineato Gattuso dopo aver visto la squadra delusa dal pareggio.