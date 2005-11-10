Napoli, Rrahmani spiega: "Lang stava minacciando l'arbitro. Gli ho detto di fare attenzione"

Amir Rrahmani, difensore centrale del Napoli, è stato intervistato da DAZN dopo il pareggio per 1-1 in casa contro la Lazio: "Essere capitano è un privilegio per me, era una partita molto difficile. Abbiamo iniziato non bene, nel secondo siamo stati molto più bravi e potevamo anche vincerla: sono i dettagli a deciderla".

Cosa hai detto a Lang?

"In quel momento gli ho detto di fare attenzione, perché era stato ammonito e stava minacciando l'arbitro. Se fossimo rimasti in dieci sarebbe stato un problema per la squadra. In campo proviamo a dare tutto, dobbiamo farlo tutti insieme perché ci aspettano partite difficili. La Serie A sta migliorando, i ritmi si sono alzati e bisogna fare tutti di più".