Napoli, debutto a Castel Volturno per Hojlund: oggi il primo allenamento con Conte

Rasmus Hojlund è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli dal 1° settembre scorso, ma solo stamattina ha messo piede per la prima volta al Training Center di Castel Volturno. L’attaccante danese, arrivato in prestito dal Manchester United con obbligo di riscatto per un’operazione complessiva da circa 50 milioni di euro, ha raggiunto il centro azzurro direttamente dalla Grecia, dove è stato protagonista con un gol nella vittoria per 3-0 della sua nazionale.

Dopo l’atterraggio a Capodichino e il trasferimento in taxi, Hojlund si è unito al gruppo ed è ora a disposizione di Antonio Conte in vista della trasferta di sabato sera al Franchi contro la Fiorentina. La scelta se schierarlo subito o gestirne l’inserimento spetterà al tecnico, che dovrà valutare le condizioni del giocatore dopo gli impegni con la Danimarca. L’attesa tra i tifosi è alta: l’ex United porta con sé potenza fisica, profondità e quella fame di gol che potrebbe arricchire l’attacco partenopeo.

Il Napoli arriva all’appuntamento con sei punti in due giornate, frutto delle vittorie su Sassuolo (McTominay e De Bruyne a segno) e Cagliari, deciso da un guizzo di Anguissa nel finale. Ora però per gli azzurri comincia un vero tour de force: sei partite in meno di un mese tra campionato e Champions League, fino alla prossima sosta di ottobre. Conte avrà bisogno di tutti e l’inserimento di Hojlund potrebbe rivelarsi una chiave fondamentale