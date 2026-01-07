Napoli, Di Lorenzo: "Meglio pareggiare che perdere. Ogni punto è oro"
Al termine del pari in rimonta del Napoli contro un coriaceo e mai domo Verona, a parlare in casa napoletana sono Di Lorenzo e Mc Tominay, i due autori dei gol azzurri.
Queste le parole del capitano rilasciate ai microfoni di DAZN:
"Abbiamo rimontato due gol, ma il risultato non ci soddisfa in quanto volevamo vincere. Dobbiamo pensare subito alla prossima partita".
"Ho fatto un bel gol e ne sono contento, ma ci spiace per non aver centrato la vittoria davanti ai nostri tifosi. Il risultato non ci soddisfa. Siamo tutti vicini nelle prime posizioni, per cui ogni punto è importante. Meglio fare punti che perdere, quello senza dubbio. Ora ci attende un bello scontro diretto contro l'Inter, a Milano".
