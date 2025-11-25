Napoli, distorsione alla caviglia per Gutierrez: salta il Qarabag, forti dubbi per la Roma

Un'altra perdita in casa Napoli. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, il club partenopeo dovrà rinunciare a un tassello importante per la partita di questa sera contro il Qarabag, valida il quinto turno della fase a girone unico in Champions League: si tratta di Miguel Gutierrez, terzino sinistro spagnolo che salterà la sfida prevista alle ore 21 su campo europeo.

L'ex Girona, stando a quanto si legge, è alle prese con una distorsione alla caviglia destra. Non si tratta di un'entità grave a livello di infortunio, ma Gutierrez non giocherà contro il Qarabag ed è a rischio anche per il derby del mezzogiorno contro la Roma capolista di Gasperini, in programma domenica sera. Allo Stadio Olimpico, tuttavia, potrebbe rientrare in extremis Spinazzola e tappare il buco lasciato dal compagno di squadra spagnolo.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha presentato la sfida in conferenza stampa alla vigilia: "Sicuramente, è l'anniversario della scomparsa di Maradona, sappiamo tutti cosa rappresenta per Napoli, sicuramente sarebbe bello se riuscissimo a dedicargli una vittoria, qualcosa di importante. Il Qarabag può essere considerata la squadra rivelazione della Champions, hanno 7 punti, ottenuti anche su campi difficili come quello del Benfica, hanno pareggiato l'ultima col Chelsea in casa, sfiorando la vittoria alla fine. Sappiamo benissimo che è una squadra con tanti stranieri, ma integrati molto bene, ritmi alti, qualità, bisogna fare una grande gara sotto tutti i punti di vista e come sempre servirà tanta energia dall'inizio perché loro ne metteranno tanta".