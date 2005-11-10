Boom Cisse nel Milan, se n'è accorto anche Mancini: sta valutando di convocarlo

Tra le sorprese più eccitanti di questo avvio di stagione del Milan trova senz'altro un posto d'onore Alphadjo Cisse. Al suo primo anno con una squadra di primo livello, l'attaccante classe 2006 ha già messo a segno 7 gol in tabellino tra Serie A (4) ed Europa League (3), vantando un'invidiabile media realizzativa di una rete segnata ogni 79 minuti: sia in campionato che in campo internazionali, mediamente realizza più di un centro per ogni partita intera disputata.

Ora Mancini pensa di convocarlo

La crescita di Cisse è sotto gli occhi di tutti, anche perché veste una maglia pesante e portatrice di responsabilità come quella del Milan. Anche del commissario tecnico azzurro Roberto Mancini, che secondo quanto riferito dal portale specializzato sui rossoneri MilanNews.it, starebbe valutando seriamente di prendere in considerazione il 20enne già per questa sosta nazionali che sta per iniziare.