Non solo Raimondo: 5 giocatori che il Frosinone sta valorizzando per altre società

Il Frosinone che dopo dieci giornate di Serie A è sesto in classifica e respira aria d'Europa è squadra fondata su un progetto dalla basi solide. E' squadra costruita lo scorso anno per tornare nel massimo campionato italiano e poi in buona parte confermata sotto la guida di Massimiliano Alvini. Sotto la gestione di un allenatore che ha chiesto ai suoi dirigenti di trattenere determinati giocatori, anche se di proprietà di altri club. E' così che oggi il Frosinone si sta ritrovando a valorizzare anche diversi giocatori non di proprietà. Chi più degli altri? Ecco i primi cinque scelti da TMW.

Antonio Raimondo (proprietà Bologna) - Al primo posto non può che esserci lui, otto gol in dieci giornate e vice-capocannoniere della Serie A. Purtroppo per lui e per il Frosinone un brutto infortunio rimediato contro il Torino a causa di un'entrata scriteriata di Aboukhlal lo costringerà a uno stop di diverse settimane, a saltare anche l'appuntamento con una Nazionale che in questo mese di novembre l'avrebbe volentieri accolto a Coverciano. Ma il futuro è dalla sua parte e il Bologna già si sfrega le mani.

Gabriele Calvani (proprietà Genoa) - Il direttore sportivo Renzo Castagnini l'ha voluto prima a Brescia e poi a Frosinone, in un club che aveva già sperimentato a livello giovanile prima di esser acquistato dal Genoa di cui è tutt'ora di proprietà. Di lui Alvini dopo la vittoria contro il Torino ha detto: "A Calvani non devo dire niente. Se uno guarda la partita lo porta in Nazionale e non lo toglie più".

Seydou Fini (proprietà Genoa) - Classe 2006, under 21 dell'Italia, è cresciuto nel Genoa ma ha già maturato esperienze in Belgio (Standard Liegi) e nei Paesi Bassi (Excelsior). Il Frosinone l'ha ingaggiato a gennaio dopo l'esordio in Serie A coi rossoblù e l'ha confermato in estate. Sette presenze, è l'alternativa a Ghedjemis.

Giorgio Cittadini (proprietà Atalanta) - E' alla sua terza stagione a Frosinone, è stato tra i grandi protagonisti della promozione e anche quest'anno in Serie A sta trovando il suo spazio: in campionato ne ha giocate otto su dieci, nove presente in tutto calcolando anche la Coppa Italia.

Wisdom Amey (proprietà Bologna) - Classe 2005, nela scorsa stagione in prestito alla Pianese, è un difensore centrale cresciuto nel settore giovanile del Bologna. Alvini lo sta aiutando nel doppio salto e già in quattro gare di campionato l'ha inserito nel finale. Per lui all'attivo anche 90 minuti in Coppa Italia contro il Sassuolo.

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