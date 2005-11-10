Non solo Palmisani: 5 giocatori che faranno le fortune economiche del Frosinone

Il Frosinone di Massimiliano Alvini è insieme alla Lazio di Gennaro Gattuso la grande sorpresa di questo avvio di stagione. Venti punti nelle prime dieci gare di campionato, sesta in classifica, quella giallazzurra da squadra neopromossa ha messo in piedi una prima parte di stagione sorprendente per tutti. Sta valorizzando giocatori di altri club come Antonio Raimondo, ma anche e soprattutto calciatori di proprietà che faranno le fortune anche economiche del presidente Stirpe e del fondo Clara Vista. Questi i primi cinque nomi scelti da TMW.

Giorgi Kvernadze (classe 2003) - E' alla sua quarta stagione a Frosinone, quella della definitiva consacrazione. Tra i calciatori in rosa è quello più pronto per il salto in una big: ha strappo e corsa nel lungo, ha visione di gioco e lucidità quando deve scegliere l'ultima giocata.

Fares Ghedjemis (classe 2002) - Dopo un'estate in cui ha sperato nel trasferimento in una tra Besiktas e Monaco, s'è rimesso in carreggiata a Frosinone e anche grazie al rinnovo del contratto è tornato il trascinatore della promozione. Contro il Torino lo scorso week-end il suo primo pesantissimo gol in Serie A.

Lorenzo Palmisani (classe 2004) - Cresciuto nel Frosinone, protagonista della promozione della scorsa stagione, è oggi un pilastro della squadra di Alvini e dell'Under 21 di Baldini. Per lui in estate si era già mossa la Juventus, corteggiamenti che proseguiranno nei prossimi mesi per uno dei migliori numeri uno del nostro campionato. E ha solo 22 anni.

Anthony Oyono (classe 2001) - Un infortunio appena sbarcato in Italia ha frenato il suo percorso di crescita, ma già da un paio d'anni sta dimostrando tutto il suo valore e in questa stagione ha fatto un ulteriore step di crescita. Fu pagato nel gennaio 2022 circa 100mila euro, oggi non vale meno di una decina di milioni.

Matteo Cichella (classe 2005) - Prodotto del settore giovanile della Roma, è sbarcato a Frosinone a 19 anni e lo scorso anno è stato uno dei segreti del ritorno in Serie A. Con al suo fianco giocatori come Calò e Schmid sta crescendo partita dopo partita.

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