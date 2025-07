Napoli e Nottingham Forest su Ndoye, ma lo svizzero apre al rinnovo col Bologna

Un vero e proprio ribaltone nella corsa a Dan Ndoye. Lo svizzero, da tempo obiettivo dichiarato del Napoli, starebbe sorprendentemente riconsiderando il suo futuro, spiazzando le strategie di mercato. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il calciatore, tramite i suoi agenti, avrebbe comunicato alla dirigenza del Bologna la sua intenzione di restare un'altra stagione sotto le Due Torri.

Nonostante le voci di un accordo già raggiunto, seppur verbale, con Napoli e Nottingham Forest per durata e ingaggio del contratto, non sarebbe ancora pervenuta alcuna offerta ufficiale al club rossoblù. Ndoye, al contrario di altri compagni, avrebbe espresso il desiderio di continuare a lavorare con un allenatore che lo stima profondamente, in un ambiente che considera una seconda famiglia e davanti a un pubblico con cui ha instaurato un'alchimia unica.

Non è da escludere, a questo punto, un rinnovo contrattuale con il Bologna e un adeguamento dell'ingaggio, che cristallizzerebbe la sua permanenza e complicherebbe ulteriormente i piani del Napoli per l'esterno svizzero. La telenovela Ndoye è tutt'altro che finita.