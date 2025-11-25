Napoli, emergenza confermata: col Qarabag Conte ne ha solo 6 di movimento in panchina

Il Napoli attende il Qarabag al Maradona nella sfida valevole per la quinta giornata della League Phase della UEFA Champions League. La partita, il cui fischio d'inizio dell'arbitro polacco Marciniak è previsto alle 21, rappresenta una tappa importantissima per il futuro europeo della formazione di Antonio Conte, ferma a quattro punti dopo altrettanti match nella competizione.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Napoli un solo cambio rispetto al match contro la Dea: fuori Gutierrez, infortunato dell'ultim'ora, e dentro Olivera al suo posto. Per il resto confermato il 3-4-2-1 visto nell'ultima giornata di campionato per la prima volta, con conferme per tutti, anche per Neres e Lang alle spalle di Hojlund; Politano va di nuovo in panchina.

Andando a dare uno sguardo alle panchine, ecco che si nota la forte situazione di emergenza del Napoli. Antonio Conte avrà a disposizione, oltre ai due portieri Contini e Ferrante (ovviamente non c'è l'infortunato Meret), soltanto sei calciatori di movimenti: Juan Jesus, Elmas, Politano, Vergara, Lucca e Ambrosino. Non figurano neanche Spinazzola e Gilmour, che erano in dubbio alla vigilia: confermate dunque entrambe le indisponibilità. Fuori lista Marianucci e Mazzocchi.