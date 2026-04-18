Napoli frastornato e fischiato al 45' con la Lazio: gol Cancellieri, Milinkovic-Savic para un rigore

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Un Napoli frastornato e fischiato al rientro negli spogliatoi quello visto nei primi 45 minuti contro la Lazio. I biancocelesti sono in vantaggio all'intervallo, grazie al gol di Cancellieri in avvio. Zaccagni ha fallito l'opportunità di raddoppiare vedendosi parare il rigore del possibile bis da Milinkovic-Savic. La squadra di Conte non si è praticamente mai resa davvero pericolosa fino a qui - zero tiri in porta - pur facendo girare a lungo la palla.

Inizio shock del Napoli: Cancellieri in gol al 6'

Inizio shock per il Napoli: nemmeno 6 minuti di gioco e la Lazio passa in vantaggio. Imbucata di Zaccagni per Taylor, cross per Cancellieri che fa 1-0 anticipando Spinazzola. Ancora Lazio: Basic a giro, Milinkovic-Savic controlla. La squadra di Conte fatica ad accendersi negli ultimi trenta metri, ma alza il baricentro con il passare dei minuti.

Milinkovic-Savic para il rigore Zaccagni

Gli azzurri fanno girare palla, i ragazzi di Sarri non hanno fretta e sono sono pronti a ripartire in maniera micidiale. Come alla mezz'ora, quando Buongiorno calcia addosso a Noslin sul pressing dell'attaccante, che vince il rimpallo, si fa 40 metri palla al piede e guadagna il rigore del possibile raddoppio. Zaccagni viene però ipnotizzato da Milinkovic-Savic e poi intralcia involontariamente il tap-in di Cancellieri. Il Napoli ora è scosso. Cancellieri si accentra e calcia, tiro deviato da Buongiorno che impegna ancora Milinkovic-Savic. Al rientro negli spogliatoi il pubblico del Maradona fischia.