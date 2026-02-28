Live TMW Napoli, Giovane torna sull'addio: "Grato al Verona, qui sono stato molto felice"

È terminata la sfida del Bentegodi fra l'Hellas Verona ed il Napoli. Fra le fila dei giocatori azzurri parlerà a breve in conferenza stampa il brasiliano Giovane.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 21.05 inizia la conferenza stampa

Cosa ti hanno detto i compagni dopo questo assist?

"Sono troppo felice per questo assist. Una partita difficile, come squadra sapevamo che sarebbe stata una partita importante. Dico sempre che finita la partita si pensa alla prossima, questo è l'importante. Ovviamente voglio il gol, ma se posso aiutare la mia squadra con un assist sono felice così".

Ti hanno dato fastidio i fischi? Saresti rimasto a Verona?

"Sono felice di essere tornato a Verona, ho abitato qui solo sei mesi, ma mi sono ambientato molto bene anche come persona. Lo so che il Verona ora è in un momento difficile, ma io sono sono stato molto felice, ho grande gratitudine per l'Hellas. Attraverso il Verona sono andato al Napoli, ma oggi sono felice di aver vinto la partita".

L'effetto del Bentegodi lo hai sentito anche tu, per esempio quando hai fatto un retropassaggio sbagliato con il Parma: è una annata nata male che rischia di finire anche peggio per la tua ex squadra?

"Quando ero qui lavoravo come ora lavoro nel Napoli. L'errore con il Parma fa parte del calcio, lavoro sempre per migliorare, questa è la mia vita ed il calcio, sono stato felice di tornare a Verona, salutare i compagni che hanno giocato con me, ma ora la mia testa è qui al Napoli".

21.11 finisce la conferenza stampa