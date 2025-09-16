Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, Hojlund ha già conquistato tutti e per giovedì vuole un'ulteriore rivincita

Napoli, Hojlund ha già conquistato tutti e per giovedì vuole un'ulteriore rivincitaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:45Serie A
di Antonio Gaito

Rasmus Hojlund s'è già preso il Napoli. Gli sono bastati tre allenamenti per convincere - tra lo stupore generale - uno come Antonio Conte che solitamente dà assoluta priorità a chi già lavora con lui e da sempre ha tempi d'inserimento piuttosto lunghi. E poi appena un quarto d'ora per blindare l'assoluta titolarità mostrando subito l'intero repertorio, fatto non solo di una (ottima) difesa del pallone spalle alla porta tipica del calcio di Conte, ma anche un attacco alla profondità ed un impeto travolgente in pressing che fa di Hojlund non solo il sostituto ideale dell'infortunato Lukaku ma probabilmente anche un'evoluzione del belga.

La rivincita inglese
Seppur contro l'altra sponda di Manchester, Rasmus Hojlund giovedì vuole mostrare al calcio inglese una versione migliore di quella vista l'anno scorso. Il danese classe 2003, dopo i dieci gol del primo anno (sedici complessivi in stagione) poi è stato fagocitato dal buco nero che è in questo momento lo United, tra cambi di allenatori e panchine, totalizzando appena quattro reti da subentrante (ma dieci comunque in stagione considerando l'Europa League). La Champions è tutt'altro che sconosciuta all'ex United che ha numeri importanti: Hojlund ha uno score di 5 reti nelle 6 partite giocate alla sua prima e unica partecipazione nel 2023-2024.

Le scelte di Conte
Ieri è partita la missione City a Castel Volturno. Lavoro differenziato per Alex Meret che potrebbe essere convocato anche se ad oggi è nettamente favorito Milinkovic-Savic che dovrebbe fare l'esordio in Champions dopo quello in campionato. L'unico vero dubbio è rappresentato da Olivera-Spinazzola: nell'ottica dell'alternanza toccherebbe all'uruguayano, più difensore contro il temibile tridente mobile degli inglesi, ma l'italiano è in grande forma come confermato anche a Firenze. Per il resto nessun dubbio su Beukema-Buongiorno, i Fab Four a centrocampo ed ovviamente Hojlund centravanti.

Articoli correlati
Classifiche a confronto: +3 Napoli, +2 Juve! Sorridono Allegri e Gasp, male l'Inter... Classifiche a confronto: +3 Napoli, +2 Juve! Sorridono Allegri e Gasp, male l'Inter
Chivu, i primi dubbi della società e la rivoluzione mancata nonostante i quasi 90... Chivu, i primi dubbi della società e la rivoluzione mancata nonostante i quasi 90 milioni spesi. Tutto sulla crisi dell'Inter che rischia di perdere un anno: meglio buttar subito dentro i giovani
Galatasaray, rebus Osimhen: rischio forfait contro l'Eintracht, giocherà a una condizione... Galatasaray, rebus Osimhen: rischio forfait contro l'Eintracht, giocherà a una condizione
Altre notizie Serie A
Il caso Lookman compatta l'Atalanta, ma urge una soluzione per non disperdere il... Il caso Lookman compatta l'Atalanta, ma urge una soluzione per non disperdere il suo valore
Sommer è stato a un passo dal Galatasaray. Ora è in scadenza al 30 di giugno TMWSommer è stato a un passo dal Galatasaray. Ora è in scadenza al 30 di giugno
Apolloni: "Parma con personalità, ha imposto il suo gioco. Cuesta lavori sulla condizione"... Apolloni: "Parma con personalità, ha imposto il suo gioco. Cuesta lavori sulla condizione"
Classifiche a confronto: +3 Napoli, +2 Juve! Sorridono Allegri e Gasp, male l'Inter... Focus TMWClassifiche a confronto: +3 Napoli, +2 Juve! Sorridono Allegri e Gasp, male l'Inter
Napoli, Hojlund ha già conquistato tutti e per giovedì vuole un'ulteriore rivincita... Napoli, Hojlund ha già conquistato tutti e per giovedì vuole un'ulteriore rivincita
Padovano: "La Juventus lotterà per lo scudetto. Tra Vlahovic e Guirassy mi prendo... Padovano: "La Juventus lotterà per lo scudetto. Tra Vlahovic e Guirassy mi prendo il guineano"
Roma, Dybala e la maledizione derby: terzo forfait in poco più di tre anni… e zero... Roma, Dybala e la maledizione derby: terzo forfait in poco più di tre anni… e zero gol segnati
Udinese, Atta: "Non siamo una sorpresa, è più una questione di continuità" Udinese, Atta: "Non siamo una sorpresa, è più una questione di continuità"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Chivu, i primi dubbi della società e la rivoluzione mancata nonostante i quasi 90 milioni spesi. Tutto sulla crisi dell'Inter che rischia di perdere un anno: meglio buttar subito dentro i giovani
Le più lette
1 Chivu, i primi dubbi della società e la rivoluzione mancata nonostante i quasi 90 milioni spesi. Tutto sulla crisi dell'Inter che rischia di perdere un anno: meglio buttar subito dentro i giovani
2 Pasticcio VAR a San Siro: l'AIA ferma Marcenaro e Fabbri. Gravina: "Errore evidente"
3 Rosso Ramon, crollo finale: Como ripreso dal Genoa. Fabregas: "Da gestire l'emozione"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 settembre
5 L'ennesimo stop di Dybala a Roma. Lesione alla coscia, starà fuori almeno due settimane
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Classifiche a confronto: +3 Napoli, +2 Juve! Sorridono Allegri e Gasp, male l'Inter
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica: doppio pareggio e 4 punti assegnati nei due posticipi del lunedì
Immagine top news n.2 Tudor: "Inter battuta senza essere al top". Ora la Juve sfida il Dortmund: torna Cambiaso
Immagine top news n.3 Pasticcio VAR a San Siro: l'AIA ferma Marcenaro e Fabbri. Gravina: "Errore evidente"
Immagine top news n.4 Da Huijsen a Yildiz: la Top 11 dei giocatori della Juventus Next Gen diventati grandi
Immagine top news n.5 Juventus, Tudor: "Su Conceiçao decido domattina. Con l'Inter non siamo stati ai nostri livelli"
Immagine top news n.6 Roma, brutte notizie sul fronte Dybala: gli esami hanno evidenziato una lesione alla coscia
Immagine top news n.7 Lazio, arriva il derby. Sarri: "Ma vorrei pensarci tra qualche giorno, emotivamente è massacrante"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Chivu rischia un clamoroso autogol con Sommer. Ma l'errore più grave non è suo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Verona e la Serie A scoprono Gift Orban, il ragazzo dei record
Immagine news podcast n.2 Roma, Kone non si tocca. A gennaio nuovo tentativo per George? Dybala-Pellegrini, il punto sui rinnovi
Immagine news podcast n.3 Come un anno fa, l'Atalanta è pronta al secondo grande recupero di Lookman
Immagine news podcast n.4 A chi servono De Sciglio, Pjanic e Ziyech? Come stanno i principali svincolati
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Seconde squadre danno stabilità alla categoria, ma preferisco il campanilismo della C"
Immagine news Serie C n.2 Fontana: "Se il Trapani continua con questa marcia, può rientrare nel gruppo di testa"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve e Milan, chi l'anti-Napoli? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sommer è stato a un passo dal Galatasaray. Ora è in scadenza al 30 di giugno
Immagine news Serie A n.2 Apolloni: "Parma con personalità, ha imposto il suo gioco. Cuesta lavori sulla condizione"
Immagine news Serie A n.3 Classifiche a confronto: +3 Napoli, +2 Juve! Sorridono Allegri e Gasp, male l'Inter
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Hojlund ha già conquistato tutti e per giovedì vuole un'ulteriore rivincita
Immagine news Serie A n.5 Padovano: "La Juventus lotterà per lo scudetto. Tra Vlahovic e Guirassy mi prendo il guineano"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Dybala e la maledizione derby: terzo forfait in poco più di tre anni… e zero gol segnati
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la classifica assistman: Elia, Magnino e Guiu in vetta a quota due
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, oltre la classifica: quasi 1800 biglietti già venduti per il settore ospiti di Monza
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la Top11 della 3ª giornata: Pohjanpalo da 8. Da Motta a Di Nardo brillano in tanti
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Gravillon ha firmato. Ma manca ancora un documento per poterlo annunciare
Immagine news Serie B n.5 Bari al lavoro in vista del Palermo: Cerri e Gytkjaer lavorano con il gruppo
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, doppia tegola a centrocampo: si fermano Gelli e Kone. L'esito degli esami
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 4ª giornata: la gol collection dei posticipi giocato ieri sera
Immagine news Serie C n.2 D'Alessandro saluta la Ternana: "Dette tante cose ma per me è stato un onore"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, si è chiusa la quarta giornata: risultati, marcatori e classifiche aggiornate
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, il programma completo del secondo turno eliminatorio
Immagine news Serie C n.5 Da Asmussen a Capac, il Rimini ufficializza sei acquisti: che hanno già esordito
Immagine news Serie C n.6 Ferrero sulla Ternana: "Posso piacere o non piacere, giudicatemi solo dal lavoro"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'innamoramento degli USA per l'Italia: dopo Cantore e Boattin, c'è l'invito alla Nazionale
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Invito degli USA è una grande opportunità. E motivo d'orgoglio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Dopo Cantore ecco Boattin: la terzina fa il suo debutto nel campionato statunitense
Immagine news Calcio femminile n.4 Amichevoli di lusso per l'Italia di Soncin: Giappone e doppia sfida agli USA
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo Femminile, Spugna: "Migliorare quando fatto l'anno scorso. Senza far la corsa sulla Roma"
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, il primo gol di Lehmann: "Giocando da vera squadra, arrivano i risultati"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Michelangelo Rampulla: il portiere col vizio del gol. E con la Juve nel cuore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Esaltarsi per due vittorie con Estonia e Israele ci fa capire come siamo messi…