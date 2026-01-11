Napoli, in emergenza anche a San Siro: Neres si arrende e Conte cambia di nuovo

E' il giorno del big-match di San Siro ed il Napoli ci arriva nel peggiore dei modi. Non tanto per l'ultimo pesantissimo inciampo interno col Verona, ed il carico di polemiche per le decisioni errate del VAR rimarcate anche dal club tramite le parole del ds Manna, quanto per la lista degli indisponibili che non fa in tempo ad accorciarsi che si riallunga con nomi illustri. Il Napoli per lo scontro diretto contro l'Inter alla fine perde anche David Neres che ieri ha alzato bandiera bianca: persiste il fastidio alla caviglia sinistra, dopo il trauma distorsivo rimediato contro la Lazio, e quindi Antonio Conte dovrà nuovamente fare a meno dell'uomo più decisivo degli ultimi mesi, cruciale per l'efficacia del nuovo sistema di gioco. Non solo: l'assenza del brasiliano costringerà il tecnico a cambiare anche in difesa ed a centrocampo.

I cambi di Conte

Con l'assenza di Neres, non dovrebbe esserci Lang che potrebbe rappresentare un cambio offensivo in panchina. L'idea stavolta è alzare Politano (tenendo Elmas a sinistra) per formare il tridente con Hojlund al centro. In questo caso, però, verrebbero toccati anche altri due reparti: Di Lorenzo si alzerebbe a centrocampo ed in difesa ci sarebbe l'inserimento di Beukema, appena recuperato.

Tre rientri

L'elenco degli indisponibili, come dicevamo, è ancora lungo e oggi include De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Anguissa ed appunto Neres. Inoltre Ambrosino sembra in partenza verso il Venezia, Lucca è convocato ma al centro dei rumors di mercato mentre oltre a Beukema sono recuperati anche Vergara e Mazzocchi (che rientra dalla squalifica). Risorse fondamentali in panchina visto che si continuerà a giocare ininterrottamente ogni tre giorni.