Vanja Milinkovic-Savic, il portiere che spacca la porta. Nato attaccante che non la passava

I calci di rigore sembrano la sua specialità. Vanja Milinkovic-Savic è diventato un personaggio per come ha calciato i tiri dal dischetto in Coppa Italia. Calciando potentissimo, avendo anche una discreta fortuna con Butez - una sua deviazione è stata decisiva - e mettendo una certa paura al portiere avversario.

Una caratteristica che è insita dentro di lui, sin da bambino, quando faceva l'attaccante. "Non sono nato solo per parare, ero anche uno che voleva metterla dentro. Avevo quella cattiveria lì, ero un bomber vero, egoista, non passavo mai il pallone. Poi è scattato qualcosa dentro di me: ho scelto di proteggere, come nella vita. E poi diciamolo, oggi l’attaccante corre tantissimo, io ho preferito la porta. Vengo da una famiglia di sportivi. Abbiamo seguito nostro padre ovunque: Portogallo, Austria. Parliamo 4-5 lingue. Con Sergej c’è competizione vera, non lo farei mai segnare. Lui ci ha provato, ma non ci è riuscito".

Dopo nove anni di proprietà del Torino - ma anche tre prestiti non straordinari fra SPAL, Ascoli e Standard di Liegi - ecco la scelta del Napoli di Antonio Conte che, di fatto, lo ha eretto a titolare. "Sì, mi aspettavo una chiamata così perché volevo arrivare a un certo livello. Non mi sono mai accontentato. Qui siamo per vincere, qualsiasi cosa faccio voglio vincere. È uno spogliatoio fantastico, pieno di leader, di gente che dà tutto anche se non gioca. Qui ci sono campioni veri". Oggi Vanja Milinkovic-Savic compie 29 anni.