Lazio, Sarri: "Punto giusto su un campo difficile. I ragazzi hanno dimostrato motivazione"

Al termine dello 0-0 contro il Cagliari, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato la prestazione ai microfoni di Lazio Style Radio.

“Campo difficile, qui hanno perso Juventus e Roma. Non possiamo essere troppo delusi per un solo punto”, ha spiegato l’allenatore biancoceleste. “Entrambe le squadre hanno creato poche occasioni davvero pericolose, il risultato può essere anche giusto. La cosa positiva è che tutti pensavano non avessimo più motivazioni: invece i ragazzi hanno lottato, erano mentalmente dentro la partita. Questo non si può discutere”.

Sarri ha poi sottolineato l’importanza di sfide di questo tipo in vista della Coppa Italia: “Sono partite toste, che ti servono. Era una gara di livello agonistico elevato”.

Infine, una battuta sul progetto legato allo Stadio Flaminio: “I tifosi spero di trovarli prima, è già un problema enorme così. Figuriamoci aspettare la fine dei lavori. Ho visto qualche rendering: sarebbe una cosa bellissima. Avere una casa propria, un luogo in cui riconoscersi, sarebbe tanta roba”.