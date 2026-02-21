Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cagliari, mister Pisacane: "Sono contento dei ragazzi e di lasciare sempre il massimo sul campo"

Cagliari, mister Pisacane: "Sono contento dei ragazzi e di lasciare sempre il massimo sul campo"
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:54Serie A
Elena Accardi

Un punto che sa di riscatto dalle sconfitte contro la Roma e il Lecce quello conquistato dal Cagliari di mister Fabio Pisacane. Alla Unipol Domus, contro la Lazio, il match è terminato 0-0. Nonostante le numerose assenze, i rossoblù sono riusciti ad ottenere un buon pareggio contro un'avversaria complicata da gestire. Al termine della partita, il tecnico dei sardi ha risposto alle domande dei media presenti in sala stampa.

Ore 23 A breve comincerà la conferenza stampa.

Ore 23:45 Inizia la conferenza stampa.

Sei soddisfatto della squadra?
"Sicuramente questa squadra ha sempre cercato di reagire dopo battute d'arresto che hanno fatto anche male per come sono maturate. Penso alla sconfitta di Genova, che ha una fotografia diversa rispetto alla sconfitta con il Lecce. Voglio fare i complimenti a questi ragazzi perché è da settembre che siamo falcidiati dagli infortuni. Questa sera oltre a Mazzitelli, che perderemo in ottica Parma, perderemo anche Mina, ma siamo sempre alla ricerca di soluzioni e non di scuse. Sono orgoglioso di questi ragazzi e se oggi hanno fatto questi punti è perché hanno sempre cercato di trovare la soluzione. Quello che avevo detto è che questo popolo doveva sentirsi rappresentato dalla squadra e lasciare tutto sul campo".

Idrissi, in situazione di emergenza, potrebbe essere impiegato in un centrocampo a quattro?
"Quando è entrato Idrissi il nostro centrocampo era asimmetrico, perché doveva scalare. Non mi sento di dire che siamo pronti di giocare a 4, che ora ha funzionato o meno: non era quella la mossa. I cambi? In un momento in cui siamo rimaneggiati e abbiamo una panchina giovanissima, cerco di fare meno danni possibili e quel momento era più un non voler fare che un voler fare. Se poi sbagli le mosse, butti tutto a mare. Abbiamo cercato di cambiare quel poco che potevamo e le scelte si sono rivelate anche azzeccate".

Come ha visto Dossena, anche in ottica futura?
"Dossena conosce tanti di questi ragazzi, pochi mesi fa era con noi. Questa sera sono contento perché ha fatto una prestazione importante. Non dimentichiamo che Dossena-Mina era la coppia titolare con Ranieri. Voglio sottolineare anche la prestazione di Zé Pedro e Obert che hanno fatto un prestazione di quantità e qualità. Siamo alla ricerca di continue soluzioni, ma l'importante è essere positivi e guardare sempre avanti".

Come sta Mazzitelli e quanto peserà il suo infortunio?
"La settimana scorsa aveva un problema al quadricipite, ma erano segnali di allarme per un ragazzo che aveva giocato poco. Anche questa sera prima di uscire stava facendo molto bene. L'ho voluto preservare la settimana scorsa perché le mie sensazioni erano quelle che si sono manifestate questa sera. Rientri? Folorunsho possiamo recuperarlo per Parma. Da un momento all'altro mi auguro di fare all-in e ritrovarne più di uno".

Ore 23:53 Termina la conferenza stampa.

